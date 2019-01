Omaggio a Pellizza Da Volpedo con musica, arte ed eccellenze del territorio

ALESSANDRIA - CulturAle, l’Azienda Speciale Multiservizi Costruire Insieme, inaugura la nuova stagione di iniziative con un percorso d’arte, fra la grande musica classica, la pittura italiana del 900 e le eccellenze del territorio alessandrino legato all'Omaggio a Pellizza da Volpedo allestito nelle Sale d’Arte. Domenica 3 febbraio alle 16.30, alla Biblioteca Civica Calvo in piazza Vittorio Veneto, sarà possibile assistere al concerto del quartetto d’archi Echos e alle Sale d’Arte, accedendo sempre dalla Biblioteca, visitare l’esposizione pittorica Pellizza da Volpedo alle Sale d’Arte (prima visita guidata alle 16) ALESSANDRIA - CulturAle, l’Azienda Speciale Multiservizi Costruire Insieme, inaugura la nuova stagione di iniziative con un percorso d’arte, fra la grande musica classica, la pittura italiana del 900 e le eccellenze del territorio alessandrino legato all'allestito nelle Sale d’Arte.alle 16.30, alla Biblioteca Civica Calvo in piazza Vittorio Veneto, sarà possibile assistere al concerto dele alle Sale d’Arte, accedendo sempre dalla Biblioteca, visitare l’esposizione pittorica(prima visita guidata alle 16)

Con questa iniziativa CulturAle vuole dare enfasi all'arte presente nei musei alessandrini coniugandola alla musica di alto livello, offrendo al pubblico un pomeriggio di grande suggestione, accompagnando il tutto ad un assaggio di alcuni prodotti eccellenti del territorio.

Il Quartetto Echos, composto da Andrea Maffolini e Ida di Vita al violino, Giorgia Lenzo alla viola e Martino Maina al violoncello, è un gruppo musicale che partecipa al progetto Le Dimore del Quartetto, la rete che valorizza giovani musicisti e dimore storiche del nostro paese. Per il concerto alessandrino proporranno musiche di Ludwig Van Beethoven tratte da Quartetto op. 18 n. 6 e brani di Wolfang Amadeus Mozart tratti da Quartetto n. 19 in do maggiore, K 465 “Delle dissonanze”. Echos nato nel 2013 al Conservatorio Verdi di Torino, si è già esibito in importanti stagioni concertistiche italiane tra Torino, Milano, Messina ed Arezzo e nel 2016 è stato insignito del premio Abbiati “Piero Farulli”, prestigioso premio della critica italiana, presso l’Accademia di Musica di Fiesole. Un gruppo giovane e già di successo che animerà l’ottagono del secondo piano della Biblioteca Civica Calvo.

Sempre nel pomeriggio di domenica sarà possibile effettuare la visita guidata all’esposizione dedicata a Pellizza da Volpedo alle Sale d’Arte, allestita in occasione del 150° anniversario dalla nascita del grande pittore. In un suggestivo allestimento curato da Adolfo Francesco Carozzi, sono esposti insieme a una proiezione a grandezza naturale de Il Quarto Stato, un disegno preparatorio al capolavoro che rese famoso l’artista alessandrino, e L’annegato. Per i piccoli visitatori è previsto un laboratorio intitolato Coloriamo Pellizza.

Durante l’iniziativa sarà offerto un piccolo assaggio di prodotti del territorio alessandrino. L’evento è realizzato con il sostegno del gruppo Amag e in collaborazione con Pasticceria Gallina e Cantine Cuvage, presente con “Acquesi”.

Ingresso 5 euro (visita guidata, concerto)

Ingresso ordinario 3 euro intero o 2 ridotto (solo visita guidata o libera)

Ingresso bambini con laboratorio 2euro, gratuito solo visita

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 14,30 il numero 0131 234266, oppure il 342 1200696 o scrivere all’e-mail daniela.sguaizer@asmcostruireinsieme.it.