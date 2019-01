Oltre mille persone per l'attesa mostra sui veri corpi umani [video]

ALESSANDRIA - Sono state più di mille le persone che hanno scelto di visitare la mostra sui corpi umani organizzata nelle sede del Centro Congressi di Alessandria, in piazza Fabrizio De André, 76.



Dopo la grande curiosità che aveva preceduto l'evento, con tantissimi dibattiti nati in rete fra favorevoli e contrari a questo tipo di allestimenti, tante famiglie e tanti studenti hanno deciso di cogliere la rara occasione per osservare l'interno di veri corpi umani, trattati di un particolare processo capace di preservarli dalla normale decomposizione regalando loro "un'immortalità" a beneficio della scienza.



"Questa mostra è diversa rispetto ad altre simili e magari più famose - raccontano gli organizzatori - perché qui non si tratta di installazioni d'arte, non troverete, per intenderci, corpi in pose particolari, mentre vanno in bicicletta o giocano una partita di poker, ma l'obiettivo è quello di far conoscere il nostro corpo, attraverso mappe dettagliate che consentono, attraverso dei numeri posti sulle diverse parti anatomiche e delle legende, di osservare come siamo realmente fatti. Per questo la mostra è solitamente così apprezzata dagli studenti".



L'allestimento si concentra in particolar modo sugli effetti del cancro, mostrandone diverse tipologie e gli effetti reali che può avere sull'interno del corpo umano: un esempio su tutti è la presenza di polmoni sani e altri malati, così che ciascuno possa rendersi conto che l'impatto di determinate scelte, come quella di fumare, può avere sul nostro organismo.



Ecco un video che racconta la mostra, per chi se la fosse persa (nelle immagini sono presenti corpi o parti di corpi umani).