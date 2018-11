“Non ti temo, mi difendo”: Alessandria capofila di una due giorni sulle “tecniche di autodifesa"

ALESSANDRIA -Su queste basi è nato il, finalizzato a sensibilizzare le persone e anche a fornire significativi “antitodi” rivolti direttamente alle donne per la loro difesa personale.(cui seguiranno altre 5 o 6 città italiane): per la prima volta ilsarà teatro ildi un corso, un meeting gratuito, dedicato alle donne con“Non ti temo, mi difendo” ha come obiettivo quello di infondere sicurezza tra le donne mediante lil tutto supportato dall’assistenza di psicologi specializzati nella pre e post aggressione (dott. Mauro De Marchi, psicologo ed ex-Vice Questore della Polizia di Stato e la dott.ssa Francesca Malatacca, psicologa e direttore Scientifico di “Vite senza paura” Onlus) nonché da appartenenti alle Forze dell’Ordine che spiegheranno i risvolti legali legati all’autodifesa.“Non ti temo, mi difendo” non è un semplice “corso di difesa”, maappartenenti alle Forze dell’Ordine e ai Corpi Militari dello Stato, insieme a psicologi e medici e — per la prima volta — vedrà la formazione di una squadra tecnica appositamente addestrata ad operare, fianco a fianco e in maniera personalizzata, con donne con disabilità. Nello specifico, si opererà con donne non vedenti o con disabilità motoria.La Città di Alessandria il 14 luglio 2018 — e in seconda convocazione lo scorso 12 settembre — presso la Sala Auditorium del CONI a Roma e alla presenza delle Autorità sportive e politiche nazionali è stata ufficialmente designata come(soprattutto grazie all'intervento di, che ha parlato dell'importanza e dell'attenzione di Alessandria e della sua amministrazione per il tema della sicurezza e quindi della difesa della donna)(al costo di 15 euro. Modalità di pagamento con bonifico sul IBAN IT06V0760105138276869676874 causale (Cognome e Nome – non ti temo mi difendo), oppure contanti presso ASD Krav Maga&Blades FDJ Team c/o Palestra sita in zona industriale D3 nei seguenti giorni e orari il Lunedì e Giovedì 17.45 – 18.30 oppure Martedì e Giovedì dalle 20.15 alle 21.45 o contattando il 3313700538 per fissare una raccolta iscrizioni cumulativa, presso Macron Store Abbigliamento, via Pavia 24 (referente Ivan Orsi), presso sede LIONS CLUB HOST Alessandria, contattando ZONTA CLUB ALESSANDRIA o Gruppo Azzurro Donna Alessandria )Coinvolti nel progetto anche soggetti pubblici e privati dall'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti–sezione di Alessandria, allo ZONTA Club; dal Terziario Donna ConfCommercio, ai Lions Club alessandrini (Lions Club Host Alessandria, Lions Club Alessandria Marengo e Lions Club Bosco Marengo - Santa Croce). E la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.(e precisamente dalle regioni Sicilia, Campania, Puglia, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Lazio, Toscana),e che, prestando la propria opera a titolo gratuito, forniranno il meglio delle indicazioni e insegnamenti per la difesa proprio alle donne alessandrine che vorranno partecipare al corso (ancora alcuni posti disponibili: QUI la scheda d'iscrizione da compilare Alla presenza di eccellenze come: Hicham Tourar, campione del mondo di K1, campione del mondo di Kickboxing professionisti, Maestro Internazionale di difesa donna; Salvatore Grasso, Maestro internazionale di Krav Maga, esperto in corsi rivolti a persone diversamente abili; Graziano Pitteri, Maestro internazionale di Krav Maga, esperto in corsi rivolti a persone diversamente abili Mauro De Marchi, Maestro internazionale di Krav Maga.Che non significa solo capacità “fisica” di reazione, ma soprattutto psicologica. La madrina dell'evento, che sarà presente con “prove pratiche” a fianco alle donne che vorranno partecipare è Laura Forgia (attrice e conduttrice televisiva).Ore 10.00: saluto e intervento AutoritàOre 10.25: dimostrazione maestri Krav MagaOre 10.30: inizio corsoOre 12.45: pausa pranzoOre 14.00: inizio corsoOre 17.30: fine prima giornataOre 20.30: cena gala benefica sponsorOre 09.30: inizio corsoOre 12.30: pausa pranzoOre 14.45: inizio corsoOre 17.00: fine corso e consegna attestati difesa personale