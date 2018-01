Milano intitola una scuola a Umberto Eco

ALESSANDRIA - Nel testamento moraleaveva chiesto che per dieci anni dalla sua dipartita non si celebrasse il suo nome, in alcun modo. Invece serate, simposi, presentazione di libri, omaggi d'ogni genere si sono susseguiti fin da subito, senza dar tanto peso alle ultime volontà del semiologo alessandrino. Richiesta forse impossibile da esaudire, proprio per la grandezza del personaggio, celebrato in patria come all'estero.Così qualche mese fa si era avanzata l'ipotesi di: il Saluzzo-Plana prenda il nome dell'illustre mandrogno. La Giunta aveva invece risposto di no, la scuola superiore non si tocca. Per Umberto Eco - è stata la motivazione ufficiale -della toponomastica o dell'architettura più adatto a lui. Che per ora non si è voluto o potuto ancora trovare.a chiamarescuola Umberto Eco. L'idea partita dallo stesso istituto ha trovato questa volta il favore della giunta meneghina con la seguente motivazione: “una figura di grande rilievo nel panorama nazionale e internazionale, un uomo che ha saputo portare il prestigio della cultura italiana nel mondo”.