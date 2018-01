“Le metamorfosi dell’autonomia locale”: al via il nuovo ciclo di lezioni del Drasd

ALESSANDRIA - Il, il dottorato di ricerca in autonomie locali dell’Università del Piemonte Orientale, attivo da dieci anni, dedicherà il ciclo di lezioni 2018 al temae. Ad inaugurarlo,alle 15 nella sala lauree di Palazzo Borsalino (via Cavour), sarà la lectio del professor, ordinario di Diritto costituzionale nell’Università di Torino. Pizzetti, che ha al suo attivo numerose esperienze istituzionali di primario rilievo (è stato, tra l’altro, Garante della Privacy dal 2005 al 2012 e direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione tra il 1998 e il 2001), ha dedicato una larga parte dei propri studi ai temi del federalismo, del regionalismo e dell’autonomia locale, che ha potuto praticare anche prestando servizio, da ultimo, come capo di gabinetto del Ministro per gli affari regionali.“Da studioso e testimone privilegiato di molte vicende che hanno caratterizzato l’evoluzione delle autonomie territoriali nel nostro Paese – dichiara il professor, fondatore e responsabile scientifico del Drasd – il professor Pizzetti traccerà il quadro di un tema che ha attraversato e continua ad attraversare stagioni di segno diverso nel dibattito pubblico e in quello scientifico. Per comprendere che cosa oggi rappresenti, nel nostro sistema costituzionale e nella vita pubblica, l’autonomia locale è necessario osservarne i cambiamenti, appunto le metamorfosi che nel tempo la hanno interessata. Di qui l’idea di concentrare su questo tema generale l’attenzione del ciclo di lezioni 2018”.La lezione si aprirà con i saluti delle autorità accademiche e civili e con l’introduzione del professor Balduzzi. Chiuderà l’incontro l’intervento del professor, attuale coordinatore del Dottorato in Istituzioni pubbliche, sociali e culturali al cui interno è attivo il Drasd. Il ciclo di lezioni proseguirà, il 16 febbraio, con un seminario che ospiterà le lezioni del professor(Università Cattolica, Milano) sue del professor Luther su. Il 16 marzo sarà la volta del professor(Luiss, Roma) sul tema. Ad aprile interverrà il professor, presidente emerito della Corte costituzionale, con una lezione dedicata al rapporto tra Regioni e autonomie locali.Il ciclo si chiuderà con la X Settimana di studi sulle autonomie locali, che si terrà da 7 all’11 maggio.Tutti gli incontri sono aperti al pubblico. Per informazioni e iscrizioni: drasd@uniupo.it