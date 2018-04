Marco Cappato presenta il libro “Credere disobbedire combattere”

ALESSANDRIA - Venerdì 20 aprile alle 18 a Cultura e Sviluppo si discuterà di bioetica, libertà individuali e disobbedienza civile. “Democrazia: se la ami, disobbedisci”. Così il radicaleesordisce nel suo ultimo libro(Rizzoli, 2017), per descrivere il valore della disobbedienza civile nelle nostre società. “Non cambi il mondo, e non difendi la democrazia, facendo sempre quello che ti dicono di fare – spiega il leader dell’Associazione Luca Coscioni – Occorre, infatti, assumersi la responsabilità di contravvenire a leggi ingiuste senza aspettare che qualcuno lo conceda. L’obiettivo non è violare le regole, ma cambiarle: la cosa giusta da fare quando la legge si scontra con il vissuto delle persone, trascurando disuguaglianze rese ancora più profonde dalle proibizioni”.In questo modo, Cappato – radicale, da anni impegnato in battaglie sui diritti civili, promotore della campagna “EutanaSia Legale” e ormai noto alle cronache per aver (illegalmente) accompagnato Dj Fabo a morire in Svizzera – spiega perché disobbedire (civilmente) rappresenta lo strumento indispensabile per chi vuole migliorare il sistema e difendere la libertà di tutti, cominciando da settori, come la scienza, dove la presenza dello Stato risulta poco efficace e controproducente.Eutanasia e fine vita, ma non solo. Un dialogo che spazierà tra la legalizzazione delle droghe, le pratiche sessuali, l’utilizzo delle nuove tecnologie, la genetica e i diritti umani, per capire come in diversi campi vi siano norme in grado di minacciare la libertà individuale, criminalizzando comportamenti largamente diffusi e realtà sociali innegabili. Gli strumenti per combattere restano la disobbedienza civile e la non violenza, ma quali sono oggi le strade per arrivare a difendere diritti individuali sempre più rivendicati, nei campi più disparati, da leggi sempre meno adeguate?L'appuntamento è per le or 18 (termine alle 20) nella sede di Cultura e Sviluppo in piazza De André 76. Introduce e modera, politologa (Università di Genova e Padova).