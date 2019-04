Librinfesta: il tema del Festival di letteratura per bambini e ragazzi è 'Orizzonti'

ALESSANDRIA -, il Festival di letteratura per bambini e ragazzi che da sedici anni porta in città i più grandi autori della letteratura per l’infanzia, tornae avrà come sede principale la, l’ex mercato coperto che per l’occasione si trasforma in un vero e proprio quartier generale interamente dedicato ai giovani e ai giovanissimi e ai libri scritti appositamente per loro. Librinfesta, insieme all’Associazione Culturale, fa parte del sistema diIl tema scelto quest'anno è '': “Parlare o scrivere di 'Orizzonti' è come guardare qualcosa che non si può raggiungere. Un'impresa visionaria e irrealizzabile. Cos'è l'orizzonte? Una linea? Un confine? Sappiamo che l'orizzonte non esiste. Ci piace, però, pensare che sia, invece, uno sguardo di speranza, un progetto, un cammino ancora tutto da percorrere. Un invito a procedere, ad andare avanti, guardando ognuno il proprio orizzonte e cercando di capire e trovare gli orizzonti degli altri. Un pensiero lungimirante, resiliente, con cui crescere bambini e ragazzi competenti in desiderio di futuro e felicità”.La manifestazione nasce con l’intento di creare momenti di confronto, dibattito, formazione attraverso incontri, mostre, laboratori, spettacoli, animazioni, workshop che abbiano come tema principale il libro e la lettura. A Librinfesta alunni e insegnanti delle scuole frequentano, che hanno come punto di partenza le pagine scritte e le storie raccontate e lette. Librinfesta dona la possibilità di, è un evento per giovani lettori e un’occasione per crearee per tutti coloro che amano viaggiare tra le pagine scritte e riconoscono all’educazione alla lettura un ruolo cardine nella formazione dell’infanzia e dell’adolescenza.Nel corso delle giornate saranno trattati ed approfonditi temi diversi quali la fantascienza, l'ecologia, futuro e cittadinanza, l'integrazione, le nuove tecnologie, il mondo virtuale e verrà ricordato il cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna con una mostra tematica a cura di Andrea Valente, Caminito Edizioni ed Editoriale Scienza.un anticipo condal titoloa cura del MarContastorie Bertarini: i bambini potranno passare una emozionante notte dormendo in sacco a pelo tra i libri della Biblioteca Civica 'Calvo’ dalle 20.30 (per prenotazioni occorre inviare una e-mail a nottedeicontastorie@libero.it oppure telefonare al numero 339 6998784). La Notte dei Contastorie può essere organizzata anche da ogni famiglia, associazione, libreria, luogo pubblico, all'interno della propria casa, sede, negozio, accogliendo amici e conoscenti per ascoltare letture e narrazioni in piena libertà., alle 21, si terrà l’inaugurazione del Festival all’Auditorium del Conservatorio Vivaldi in via Parma 1, con la partecipazione deldel progetto Propedeutica del Conservatorio Vivaldi, diretto da Angelica Lapadula, con Alessandra Riggio al pianoforte e la scrittrice Anna Lavatelli con la collaborazione di Mago Canticchio (ingresso libero).Nel corso della manifestazione interverranno alcuni tra i più autorevoli scrittori di libri per ragazzi, che sono stati adottati dalle classi di tutti gli ordini di scuola: Lara Albanese, Fuad Aziz, Luca Cognolato, Nicoletta Costa, Luigi Dal Cin, Michele D'Ignazio, Sofia Gallo, Anna Lavatelli, Andrea Musso, Emanuela Nava, Pino Pace, Daniela Palumbo, Tommaso Percivale, Guido Quarzo, Anna Sarfatti, Chiara Valentina Segré, Fabrizio Silei, Bruno Tognolini, Andrea Valente e Ste Tirasso.Altrettanto ricca è la partecipazione di associazioni e privati per le attività laboratoriali e gli spettacoli, in parte dedicati alle scuole e in parte aperti all'utenza libera (durante il pomeriggio, dalle 16 al 18 e il sabato mattina) a cura di Anter, Biblioteca Civica ‘F. Calvo’, Luisa Foco, Irene Cavalchini, Sabrina Gasparini, Giardino Botanico ‘Dina Bellotti’, ICS Onlus e Passodopopasso, A.s.d. Culturale Terra di Pan, Cristina Massimelli, Unicef, The British Centre, Università del Piemonte Orientale e Gruppo Amag, azienda agricola Elilù, Clown Marameo, Remix, Valeria Cagnina e Francesco Baldassarre e le 'magliette gialle', i giovani ed entusiasti volontari del Contastorie.Tra le nuove collaborazioni di questa edizione c'è quella con, evento del territorio che ospita illustratori, calligrafi e stampatori d’arte nel Chiostro della chiesa di Santa Maria di Castello e quella con il, associazione culturale per la divulgazione scientifica, che sarà aperto anche all'utenza libera di bambini e famiglie, per scoprire le meraviglie del cielo.Ulteriore novità di questa edizione il’: presso la libreria del Festival, all’intermo della Galleria San Lorenzo, oltre ad acquistare i libri degli autori presenti, si potrà acquistare un libro da regalare all’Associazione Opere di Giustizia e Carità Onlus che allestirà uno spazio per la lettura nella sala ludico-ricreativa per i minori, all’interno dei nuovi locali di ampliamento dell’Ostello Femminile per l’ospitalità di mamme con bambini con esigenze di accoglienza temporanea.Anche il teatro sarà protagonista:al Teatro San Baudolino, in via Bonardi 13, sarà allestito lo spettacolo di burattinidi Michele D'Ignazio. Bachalom Teatro organizzerà spettacoli nell’arco della settimana.sarà presentato lo spettacolo di Andrea Valentesulle grandi invenzioni e scoperte nella storia dell'uomo.Nei pomeriggi del festival presso la Biblioteca Civica F. Calvo, dalle 17 alle 19, si terranno alcuni incontri di formazione per insegnanti, educatori, ma anche per genitori o semplici curiosi che vogliano avvicinarsi al mondo della letteratura per bambini e ragazzi: martedì 14 maggio Pino Pace parlerà de: costruire, rielaborare, utilizzare mappe narrative. Mercoledì 15 una tavola rotonda di autori costituirà un: gli scrittori Fuad Aziz, Luca Cognolato, Luigi Dal Cin, Michele D’ignazio, Anna Lavatelli, Tommaso Percivale, Fabrizio Silei, Bruno Tognolini, Andrea Valente saranno invitati a conversare grazie alla moderazione del professor Michele Maranzana. Giovedì 16 maggio sarà protagonista Luca Cognolato, autore del libro, dedicato alla storia di Giorgio Perlasca (Premio selezione Bancarellino 2015).Venerdì 17 maggio doppio appuntamento: dalle 15.30 alle 16.30 la professoressa Federica Poggi presenterà il suo libro, un’analisi estetica e filosofica delle ragioni che spingono l’uomo ad imporsi canoni e definizioni; alle 17 l'autore danesee il professordialogheranno per avvicinarci al Paese ospite (per informazioni su questi incontri: ilcontastorie.edu@libero.it ). La giornata finale, sabato 18 maggio, vedrà protagoniste la compagnia teatrale Faber Teater che allestirà uno spettacolo itinerante per le vie della città dal titoloe la Compagnia del Falcone che porterà la magia dall'interno della Galleria Commerciale San Lorenzo.Durante tutta la durata del Festival, presso la Galleria Commerciale San Lorenzo, potranno essere, inoltre, visitate le mostrea cura di Andrea Valente con Caminito Agenzia letteraria e Editoriale Scienza e, a cura di Ics Onlus e Passodopopasso, con l’esposizione dei lavori prodotti durante il laboratorio sulla Divina Commedia, nello specifico “L’Inferno” e in quello di xilografia e pittura.Nelle serate del Festival sono anche previsti dei momenti conviviali, per andare: martedì 14 l’autore, in dialogo con Danilo Arona, presenterà il suo ultimo libro gialloal il ristorante Il Moscardo (via Volturno 20; prenotazioni al 375 5023734). Giovedì 16i: Enzo Macrì converserà con l’autore, al ristorante Il Moscardo (via Volturno 20; prenotazioni al 375 5023734), sabato 18, un omaggio al Paese ospite con l'autoree un aperitivo danese presso il B&B Arcobaleno (via Verona 102; prenotazioni al 347 9023383).Paese ospite di questa edizione sarà la, la terra natale del grande favolista Hans Christian Andersen. L'incontro delle scuole con l'autore ospite si terrà, in inglese, nella mattina di venerdì 17:, scrittore di romanzi fantasy per ragazzi, dialogherà insieme a Paolo Marelli, docente di lingue e letterature nordiche presso l'Università di Genova, per presentare il suo lavoro, ma anche una diversa visione della letteratura. dando modo ai ragazzi delle scuole superiori di conoscere più da vicino questo paese e ampliare i propri “orizzonti”.Al Paese ospite è dedicato inoltre un momento ufficiale, che si terrà nella mattinata di sabato 18 al palazzo comunale quando le autorità cittadine incontreranno ile l'autore Kenneth B. Andersen.Librinfesta è organizzata con il patrocinio del Comune, della Provincia, della Regione Piemonte e dell'Ambasciata di Danimarca, in collaborazione con la Biblioteca Civica “Francesca Calvo”; la manifestazione ha ricevuto il contributo della Fondazione Crt, della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, della Fondazione Social e di altri sponsor privati e pubblici.