La Strategia per lo sviluppo della rete di ricarica dei veicoli elettrici nello Spazio Alpino

ALESSANDRIA - Si terràdalle 9 alle 13 nella Sala Consiglio del Comune in piazza Libertà, il workshop informativo dedicato alla pubblica amministrazione locale:Ilè organizzato dalla Regione Piemonte che è partner del progetto europeoche si pone l'obiettivo di supportare le Pubbliche Amministrazioni nell'assicurare uno sviluppo omogeneo della mobilità elettrica, attraverso una innovativa Strategia transnazionale per una rete di infrastrutture di ricarica interoperabili nell'ambito dello Spazio Alpino.Il progetto europeo affronta il problema dello sviluppo disomogeneo della mobilità elettrica che caratterizza lo Spazio Alpino con particolare riferimento al tema delle infrastrutture di ricarica. Mette insieme 15 partners (tra cui il Piemonte, la Regione Lombardia e la Regione Veneto) e 41 osservatori dell'area alpina provenienti da Italia, Austria, Germania, Slovenia, Francia e Svizzera, in rappresentanza di autorità di gestione, Enti pubblici, centri di ricerca ed investitori privati. I partner del progetto lavoreranno insieme fino ad aprile 2019 al fine di migliorare l'integrazione degli strumenti di pianificazione utilizzati dalla Pubblica Amministrazione e migliorare la propria conoscenza sull'innovazione tecnologica e dei modelli di business.L'incontro ha lo scopo di informare le Amministrazioni Locali della provincia di Alessandria, insieme ad altri stakeholder locali, sull'avanzamento del progetto. Nella corso della giornata verrà presentata e discussa con i presenti la proposta di Piano di Azione messa a punto da Regione Piemonte per l'attuazione della Strategia e-Moticon in Piemonte, nei suoi aspetti principali ed operativi, insieme ad alcune esperienze locali sul tema.