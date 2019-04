La scommessa del commercio si chiama Shopping Street

ALESSANDRIA - Venerdì 26 e sabato 27 aprile i commercianti delle vie del centro, con il supporto di Weconf e con il patrocinio del Comune, hanno ideato l’iniziativa, due giorni di promozioni, occasioni speciali, piccoli e grandi eventi. In queste due giornate sarà possibile trovare nei negozi aderenti una parte della merce a condizioni particolarmente vantaggiose, omaggi, servizi e trattamenti speciali, ma anche allestimenti particolari e scenografici ed eventi di animazione ed intrattenimento.Una vera e propria scommessa per il commercio alessandrino che punta da tempo a politiche di rilancio per animare le vie del centro e tornare ad essere il "centro commerciale naturale", punto di riferimento degli alessandrini e non solo.In viale Repubblica, inoltre, è tornato Platea Cibis, la manifestazione dedicata alla cucina tradizionale e ai prodotti tipici organizzata da Procom, in collaborazione con il Comune, Anva Confesercenti e T-Event. Fino a domenica 28 aprile dalle 10 alle 24 in viale della Repubblica saranno presenti, come ad esempio il Piemonte con agnolotti e salamino di Mandrogne, la Sicilia con pane ca meusa, arancini e cannoli, la Liguria con focaccia genovese, trofie al pesto e pesce fritto, la Puglia con bombette, il Lazio con porchetta e primi piatti romani, l’Abruzzo con arrosticini di pecora e fritti misti, la Sardegna con malloreddus e seadas, le Marche con Scottona Marchigiana. Saranno presenti anchetra i quali la Spagna con Paella e Sangria, il Belgio con birre artigianali, gli Stati Uniti con hamburger di angus e pulled pork, l’Olanda con patata wist e chips. Durante la manifestazione saranno presenti eventi per allietare il pubblico.