La mobilitazione diventa mostra, inaugura #saveBorsalino

ALESSANDRIA - 160 illustrazioni d'autore per celebrare il cappello più famoso del mondo: il Borsalino.Inaugura a(alle 17,30) la mostra, risultato della campagna lanciata dal quotidiano La Stampa per dimostrare la vicinanza della città alla fabbrica e al marchio, invischiati nel fallimento di società finanziarie che nulla avevano a che fare con il cappellificio fondato 160 anni fa.Sono proprio 160 le illustrazioni arrivate un po' da tutta Italia a tema 'salviamo la Borsalino' che seguono il flash mob con cappello in testa.L'idea è piaciuta ed è proseguita con la raccolta artistica di chi ha rispolverato il Borsalino, in tutti i sensi, ed ha voluto partecipare a questa operazione simpatia, anche se la partita sul futuro della fabbrica si sta giocando nei tribunali e negli uffici dei commercialisti.Le firme sui quadri sono tante ed alcune autorevoli, a partire da Riccardo Guasco che con il suo contributo aveva dato l'abbrivio ai contributi, piovuti anche dall'estero. L'ingresso è libero.