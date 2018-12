L'inventore più prolifico viene dall'Albania, ma ha Alessandria nel cuore

ALESSANDRIA – Sulla pila di scartoffie, nella cartellina azzurrina l’ultima richiesta di registrazione di un’invenzione è per un’applicazione che genera i QR. Non sembra originalissima, ma il titolo può ingannare: “Qui si ricevono e si protocollano le richieste di brevetti, modelli di utilità – migliorie ad un’invenzione già esistente – e marchi. E’ il MISE che alla fine decide, e solo allora può finire nel registro nazionale”, spiega il responsabile alla Camera di Commercio,. E chissà se rientrerà anche quell’”occhiale senza lenti” che fa capolino sulla scrivania super affollata di papiri.Tra le richieste, pure una diga a piattaforma galleggiante e un criptico “Right on the road”: “Sarà un dispositivo per guidare...” ipotizza Carrara che dal 1989 si occupa dell’ufficio brevetti. Tra le recenti invenzioni alessandrine che poi hanno avuto non solo un riconoscimento teorico, ma anche uno sviluppo pratico è ilrileva la presenza del pedone e fa scattare un segnale luminoso intermittente. “Lo hanno venduto al Comune di Torino”, ricorda.Nell’ultimo anno di invenzioni vere e proprie ne sono state depositate una decina: “Due brevetti e dieci modelli di utilità”. Marchi e loghi a bizzeffe: “Quando ho iniziato, i depositi erano una cinquantina all’anno, ora sono duecento. Oggi c’è più attenzione a tutelare le proprie idee, che siano invenzioni o frutto d’ingegno. Una volta ci si dava la mano e ci si fidava...”. Il registro dei brevetti è nazionale, pertanto si può depositare in qualsiasi Camera di Commercio, indifferentemente dalla residenza dell’inventore. “Le grandi aziende si affidano a studi specializzati, da qui non passano le industrie famose alessandrine”. Uno che passa spesso è Tomor Imeri, alessandrino di adozione, “Cliente fisso di quest’ufficio”, scherza Carrara.già presidente di un’associazione italo albanese ad Alessandria, da trent’anni in Italia (“Alessandria è la mia seconda casa”) ha al suo attivoI suoi studi sono soprattutto rivolti alla fisica dei fluidi e al risparmio energetico. Ma non solo: “Con un team genovese abbiamo messo a punto una piattaforma ancorabile in mare aperto per far attraccare le super navi, quelle che al Porto oggi non possono arrivare. In questo modo le merci arrivano in Liguria e non a Rotterdam, con tutto quello che consegue per lo sviluppo del Retroporto”.L’inventore è stato responsabile di trivellazioni nei pozzi petroliferi albanesi, e i principi della termodinamica e quelli idraulici dice di averli studiati per bene.“Il brevetto riconosciuto in Cina riguarda un sistema che in pratica evita di intasare gli scarichi fognari in situazioni di ‘bombe d’acqua’ o alluvioni, utilizzando le leggi di Torricelli", racconta orgoglioso. Ma non solo. Tomor Imeri è una presenza abituale all’ufficio brevetti, tanto da depositare una sua invenzione – o miglioria - almeno una volta all’anno.Si è anche occupato di preservare il PH dell’acqua minerale: “Sull’etichetta è segnato il valore alla fonte, perché durante il tragitto e la conservazione il PH scende, ma non sappiamo di quanto. Ho messo a punto un sistema che toglie i residui fissi dall’acqua dell’acquedotto e carica di ossigeno quella del rubinetto”. E poi ci sono gli studi sul sale liquido e altre applicazioni per dei pannelli solari ad alta capacità. E il porto ‘galleggiante’ con una serie di dighe a pressione per resistere alle onde. Tante idee, alcune delle quali potrebbero vedere un utilizzo pratico a breve: “L’UPO mi conosce, Amag anche, collaboro con studi ingegneristici a Genova e in America…”.