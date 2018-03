inunorasolativorrei: al via la raccolta firme per treni diretti Alessandria-Milano

ALESSANDRIA -In quanti, pendolari e viaggiatori abituali, sognano un treno diretto Alessandria-Milano, rapido, che in un'ora porti a destinazione. Proprio sull'onda di questo sentimento l'amministrazione comunale, in collaborazione con la Provincia di Alessandria e con Edicola Signorelli lancia una “consultazione popolare” per quello che è un progetto che era già stato delineato a novembre 2017. “Poi questo, che per noi è uno degli elementi strategici più importanti – ha sottolineato il sindaco Cuttica – si è dovuto fermare per alcuni mesi per via delle elezioni politiche, che per legge non consentono questi tipi di iniziative”. Ma ora c'è un obiettivo comune, che è quello di“La battaglia ora può davvero cominciare”:per il tempestivo potenziamento dei collegamenti ferroviari diretti tra Alessandria e Milano.. “Saranno allestiti anche gazebo nelle principali vie del centro e ilspiegano i conduttori di Edicola Signorelli, Riccardo Pizzorno e Flaminio de Castelmur. E' stata anche aperta una pagina Facebook Inunorasolativorrei Sarà possibile anche consegnare il modulo sottoscritto e firmato ad alcuni negozi e bar della città che aderiscono per “veicolare” quello che per Alessandria sembra essere un'occasione da non perdere (ad oggi Coltelleria Boido, J Berry, La Porta Blu, 2012 Intimo).L'importanza viene rimarcata dal sindaco Cuttica: “la necessità impellente di un, che potrebbe così ridurre lo spostamento verso la vicina Milano con i mezzi privati, ma anche per intercettare l'Alta Velocità che parte da Milano”.che oggi ci penalizza anche per il ruolo economico di Milano. Ed infine, perché no, laOggi più di 3 mila pendolari che si spostano su Milano. Numeri che raddoppiano se si considera la provincia. 350 persone al giorno che dalla capitale della moda arrivano in città. “Alessandria è un capoluogo di 95 mila abitanti – ricordano i promotori della petizione – Se si arrivasse a 5 mila in più, raggiungendo i 100 mila abitanti, oltre al maggior gettito fiscale ci sarebbe anche un ritorno diverso per la città nel poter partecipare a bandi europei, perché cambierebbe la 'classe' di appartenenza del Comune”.Un vantaggio per tutti gli oltre 190 comuni dell'alessandrino, che oltre ad avere lo spostamento fino alla città di Alessandria per prendere il treno diretto a Milano, poi devono fare anche i conti con i continui disagi di questa tratta ferroviaria.La raccolta firme e quindi il coinvolgimento e la partecipazione della popolazione, oltre che di tutti i protagonisti logistici, economici e commerciali del territorio sono il