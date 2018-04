inunorasolativorrei: prorogata fino al 30 giugno la petizione popolare

ALESSANDRIA - La Giunta Comunale di Alessandria riunita nella mattinata di ieri, venerdì 13, ha deciso dii termini entro i quali raccogliere e consegnare lesintetizzata dallo slogane finalizzata aDa quando lo scorso 15 marzo ha preso il via ufficialmente la Consultazione popolare sono già state raccolteL’iniziativa — che vede il coinvolgimento di Amministrazione Comunale e Provinciale di Alessandria (a partire dall’iniziale petizione promossa da Edicola Signorelli — prevede la(e gratuitamente) idal sito internet del Comune di Alessandria al seguente indirizzo: http://www.comune.alessandria.it/inunorasolativorrei-un-treno-di-vantaggi-tra-alessandria-e-milano/ I moduli si possono anche ritirare e compilare alle due postazioni attivate dall'Amministrazione Comunale: l’(Palazzo Comunale, piano terra, piazza della Libertà 1) e la(piazza Vittorio Veneto) e inoltre presso una sessantina (al momento) di altri' punti di raccolta firme' il cui elenco è consultabile alla seguente pagina Facebook attivata per il progetto https://www.facebook.com/inunorasolativorrei/posts/1612873902128942 . I campi da completare per la sottoscrizione sono: nome e cognome – luogo e data di nascita – residenza – documento di identità – data e firma.