In casa con la videocamera: E' interferenza illecita nella vita privata, tre condannati

CRONACA –ciascuno per tre amici che si introdussero una sera del 2011 nell'abitazione di uno dei tre, “armati” ditele camera. Sono stati condannati dal tribunale di Alessandria per interferenza illecita nella vita privata Mauro Fasciolo, Patrizio Palmesi e Gianluca Vivaldo.la ex moglie di Fasciolo dal quale all'epoca la donna si stava separando. Dalle udienze in tribunale è emerso che lui trascorresse lunghi periodi all'estero per lavoro. Il loro rapporto si stava già deteriorando. Lui aveva il sospetto che lei avesse un'altra relazione e, quella sera, voleva forse dimostrarlo. Nel cortine di casa, a, era infatti parcheggiata un'altra auto. I tre suonano alla porta ed entrano, facendo le riprese. In tribunale diranno che erano preoccupati per la presenza dell'auto non riconosciuta, temevano si trattasse di un ladro. Il giudice però non ha creduto alla versione fornita da Fasciolo e dai suoi amici e li ha condannati a sei mesi di reclusione.