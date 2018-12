Il tema del regionalismo differenziato apre il il ciclo di incontri del Dottorato in Autonomie locali

ALESSANDRIA - Si apriràalle 15 a Palazzo Borsalino (via Cavour 84) il ciclo di incontri 2018-2019 del Drasd, ilfondato e diretto dal professori all'Università del Piemonte Orientale. La lezione di apertura sarà dedicata al tema. Interverrà, professore di Diritto costituzionale nell'Università di Trento, studioso del regionalismo italiano e conoscitore delle autonomie speciali. Introdurrà e concluderà l'incontro il professor Renato Balduzzi, ordinario di Diritto costituzionale nell'Università Cattolica del Sacro Cuore e responsabile scientifico del dottorato. La lezione è aperta a tutti gli interessati.Del tema è nota l'attualità politica e istituzionale, con quasi la totalità delle Regioni (Piemonte incluso) ad aver richiesto l'avvio delle procedure previste dall'art. 116, comma 3, della Costituzione per l'attribuzione di maggiori competenze. Del regionalismo differenziato, tuttavia, si conoscono meno gli aspetti giuridici e sistematici, compresi quelli in grado di incidere sull'amministrazione locale. Di qui la scelta di dedicargli la lezione d'apertura e di invitare a partecipare sindaci e consiglieri comunali, nonché più estesamente chi, operando presso gli enti territoriali, vive quotidianamente le sfide dell'autonomia locale.Si allega il programma.