Il Bosco della famiglia Rotariana: 2500 piante nello spazio verde di Alessandria 2000

Specie Quantità CORNIOLO (Cornus mas) 10 FRASSINO (Fraxinus excelsior) 330 PIOPPO BIANCO (Populus alba) 330 QUERCIA FARNIA (Quercus robur) 100 QUERCIA ROVERE (Quercus petraea) 65 TIGLIO SELVATICO (Tilia cordata) 330 FRANGOLA (Frangula alnus) 15 FUSAGGINE (Evonymus europaeus) 15 SANGUINELLO (Cornus sanguinea L.) 15 SPINCERVINO (Rhamnus catharticus) 15 PERO SELVATICO (Pyrus pyraster) 550 PIOPPO NERO (Popolus nigra) 385 PIOPPO TREMULO (Populus tremula) 330 CILIEGIO DI SANTA LUCIA (Prunus mahaleb) 15 UMBELLATA (Elaeagnos umbellata) 15

ALESSANDRIA -e il verde,che potrà usufruire di un nuovo spazio verde(Regione Liguria, Provincia di Alessandria, Asti e Cuneo) che come ci tengono a ricordare non è solo "economico" ma è di impegno professionale e di "azione" per progetti per la comunità.così come ha indicato il presidente Internazionale Rotary Ian H.S. Riseley («I am asking every Rotary Club to plant at least one tree for each members»)."Un esempio, questo promosso dal Rotary, che vorrei fosse colto da tutta Alessandria - è intervenuto il primo cittadino Cuttica di Revigliasco - Una città che sa reagire alle PM10, alla presenza di cave, all'inquinamento...costruendo qualcosa di buono per tutti". Un altro tassello per gli 850 anni, che coincide con la volontà del Distretto Rotary 2032 di "essere sempre più incisivi, più disponibili per la società" anche per loro in un anniversario importante come quello degli 80 anni del Rotary Club di Alessandria.come ha sottolineato il presidente del Rotary Club Alessandria, Francesco Musante.da parte dei nostri giovani del Rotary che in prima persona ci metteranno l'impegno"."Il Piemonte è una tra le regioni con la maggior superficie di bosco, ma sopratutto in collina e montagna. Negli ultimi tempi c'è stata una inversione di tendenza, con la creazione di boschi urbani, anche in pianura".Si tratta diche vanno da quelle "definitive" come la quercia fino alle "pioniere" come il pioppo che dovrebbe prendere subito forma.