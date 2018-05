I martedì in biblioteca al Disit: primo incontro con l'attore Calogero Marchese

ALESSANDRIA - Prende il via una nuova attività della Biblioteca del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell’Università del Piemonte Orientale,si terranno al martedì alle 17.30, quando la biblioteca, anzichè chiudere come di consueto, si aprirà a tutti gli interessati ospitando incontri durante i quali verranno affrontati temi dell'attualità e della scienza. Arte, cultura e tematiche sociali: un’occasione, negli obiettivi degli organizzatori, per approfondire o aprire un dialogo grazie all'ausilio di ospiti che racconteranno la loro esperienza.Il primo appuntamento (, viale Teresa Michel 11) vedrà la partecipazione di, direttore artistico e creatore di Teatrò "come gestire l'ansia attraverso il teatro" e "Movie Acting Studio", scuola cinematografica professionale. Il titolo dell'incontro è. "Comunicare - spiega Calogero Marchese - vuol dire attivare i nostri sensi, tutti gli esseri viventi comunicano, fra loro oppure con l'universo. La parola comunicazione è composta da due: comunicare e azione, ma siamo realmente convinti che facciamo azioni per comunicare, spiegandomi meglio un’azione va oltre noi stessi. Un'azione deve muovere o far accadere qualcosa, anche una parola è azione, se questa fa partire un'azione. La parola io, non fa muovere niente, se non il nostro Ego e l'antipatia. Quello che poche volte facciamo attenzione è alla conseguenza della comunicazione, siamo in grado di prevederne l'effetto? Siamo capaci di... vivere la diretta, senza avere un copione in mano? Chi parlerà sarà un attore senza parte da recitare, un attore che assapora la vita e in una chiacchierata informale chiederà e si chiederà: Io? Io chi?".Il secondo e il terzo appuntamento dei martedì in Biblioteca Disit si terranno il 15 e il 22 maggio con ospiti(Transiti: storie di identità in viaggio) e(Fotografare la luce del Monferrato).