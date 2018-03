Grigi ad Olbia per continuare la rincorsa. Marcolini: “Aggressivi come con Giana e Carrarese”

SERIE C - Dopo i due match interni con Giana e Carrarese, i grigi lasciano il continente per andare in terra sarda,ma reduce dal pesantePesante solo sul tabellino, perché in realtà fino al 2-0 i bianchi non hanno affatto demeritato, tutt'altro, come sottolineato dallo stesso Marcolini nella conferenza stampa della vigilia: “Taliento ha fatto diversi interventi decisivi. L'Olbia poteva passare tranquillamente in vantaggio ma poi la partita ha preso una piega diversa”. Il bomber della squadra è, finalmente esploso in questa stagione con bendopo diversi campionati vissuti in una sorta di limbo fatto di continui trasferimenti e poche conferme. “Ragatzu dà quel tasso di imprevedibilità che quest'anno ha fatto spesso la differenza,. Inoltre sabato sarà fresco perché con la Giana ha giocato solo pochi minuti” spiega Marcolini.Nelle ultime due partite l'undici grigio ha saputo, con la Giana non è bastato, con la Carrarese il gol al 16' di Fischnaller ha invece mandato subito nel pallone la retroguardia toscana. Marcolini vuole la stessa aggressività anche al 'Nespoli': “Con la Giana e la Carrarese ci siamo trovati in vantaggio dopo pochi minuti non per caso,Terza partita in sette giorni, altro giro di“Se riesco a far saltare tre partite di fila a qualche giocatore lo faccio. Dipende dai momenti, dall'avversario. Le mie scelte, però, non saranno solo di minutaggio, ma questo potrà avere un peso” commenta l'allenatore grigionero. Una battuta poi sul“Per il ritorno in casa sono contento. Il 25 aprile è una giornata di festa, giochiamo di pomeriggio.con la speranza di festeggiare tutti insieme”.Situazione infortuni: resta fuori- “speriamo si possa unire alla squadra la prossima settimana”;(lesione di secondo grado del gemello mediale del polpaccio destro). “Per noi è stata una brutta notizia – ammette Marcolini - il suo peso in campo si fa sentire anche dal punto di vista caratteriale., ora deve solo pensare di guarire al meglio, senza pensare alle tempistiche”.rientra dalla squalifica ma non andrà nemmeno in panchina, “non credo di portarlo ad Olbia, voglio farlo lavorare ancora per averlo al meglio con la Lucchese”., tornasulla destra. A sinistra probabile conferma per Sestu, in alternativa Fischnaller con Marconi prima punta. Barlocco potrebbe riprendersi il posto da terzino sinistro, a destra uno tra Sciacca e Celjak. A centrocampo chance per Gatto e Ranieri, difficile che resti fuori nonostante la terza partita da titolare in sette giorni.Consapevoli che l'Alessandria è forte, ma anche che troverà di fronte un'Olbia sul pezzo. Che vuole realizzare i propri sogni" ha dichiaratoalla vigilia del match definendo l'Alessandria. Torna tra i convocati, ma difficilmente scenderà in campo dopo il lungo infortunio,, in avanti tornaArbitrerà l'incontro il sig. Federico Fontani della sezione di Siena, calcio di inizio alle 14.30.