Il Genoa la chiude nel primo tempo. Grigi: s'intravvede qualcosa ma c'è da lavorare

ALESSANDRIA - Curva Nord semi vuota e senza eccessivo entusiasmo, settore ospiti colorato di rossoblu da una settantina di tifosi genoani con tanto di bandieroni e striscioni. Prima del calcio di inizio laLa partita inizia con 10' di ritardo rispetto all'orario prestabilito, non prima del. Il botteghino dice che i biglietti venduti sono 859.Alessandria conin porta,sulla linea difensiva.a centrocampo, in avantiGenoa con ile infarcito di seconde linee insieme a qualche talento della Primavera.: cross dalla sinistra di Lazovic,. Al 10' Lapadula va via a Sbampato sul vertice destro dell'area, conclusione è savlata sulla linea da Tentoni. Un minuto più tardi ancora Lapadula si esibisce in uno spettacolare pallonetto da 40 metri che si stampa però sulla traversa.Sartore parte sulla destra, entra in area e fa partire un cross per l'accorrente De Luca che però liscia il pallone scontrandosi poi con Marchetti in uscita.dal vertice destro dell'area, palla nel sette, Cucchietti incopevole. Al 27' Prestia combina un altro pasticcio su rimpallo favorendo il filtrante per Lapadula che in contropiede calcia però debole e centrale, blocca senza patemi Cucchietti.palla morbida in area di Medeiros, scatto diSubito dopo misterFino al 45' l'unico episodio da segnalare è il fallo di Prestia su Lapadula a centrocampo, l'arbitro grazia il difensore grigio ma almeno il giallo ci poteva stare.Al rientro in campo D'Agostino lascia negli spogliatoi, dentro. Tre i cambi nel Genoa: escono Lazovic, Biraschi e Marchetti ed entrano Omeonga, Lakicevic e Vodisek. Grigi più propositivi in avanti nei primissimi minuti: al 48' Maltese ci prova con una conclusione di sinistro che però termina di poco alta. Azione corale al 56':, che pesca sulla fascia Talamo, tunnel a Lopes, palla a Fissore, cross sul quale arriva. Al 57' fuori, dentro. I, una volta in area da posizione defilata fa partire un tiro sul primo palo apparentemente innocuo sul quale. Il ritmi del Genoa nel frattempo cala di intensità e al 66' Vodisek è costretto agli straordinari chiudendo in uscita su Santini scattato sul filo del fuorigioco su filtrante preciso di Bellazzini. Intanto nei grigi fuorial loro postoAl 75' sugli sviluppi di un calcio di punizione Lapadula sfiora la cinquina con un colpo di testa che termina di pochissimo alto sull'incrocio. Al 79' D'Agostino toglie, dentroCinque minuti più tardi triplo cambio per D'Agostino: out, in. Fino al fischio finale succede poco o nulla.Reti: 3' Prestia (aut.), 24' Medeiros, 36' Mazzitelli, 58' PereiraCucchietti (46' Pop), Tentoni (84' Agostinone), Prestia (84' Zogkos), Sbampato (38' Gjura), Fissore (68' Badan); Maltese, Gazzi (57' Gatto), Bellazzini (79' Usel); Talamo (68' Rocco), De Luca (57' Santini), Sartore (84' Cottarelli).Marchetti, Gunther, Lopez, Pereira, Biraschi, Mazzitelli, Rolon, Bessa, Lapadula, MedeirosArbitro; Gariglio di PineroloSpettatori; 859