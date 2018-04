“Giuditta”: premio alla carriera alla scrittrice Elda Lanza

ALESSANDRIA -, l’associazione culturale senza scopo di lucro costituita lo scorso anno ad Alessandria, arriva al suo primo importante appuntamento. L’Associazione nasce dall’esperienza personale e professionale dei soci fondatori i quali si sono riuniti con la volontà di dare vita ad un nuovo progetto il cui obiettivo è la diffusione della cultura, una cultura sciolta e libera da troppi schemi, che si è scrollata di dosso la polvere che la vuole ancorata a qualcosa di pesante e vetusto, per arrivare a tutti, come valore per il singolo e per la società. Per arrivare ai giovani, soprattutto, e al mondo femminile in particolare, che ne diventa al tempo stesso protagonista.Per questo, il primo passo concreto, importante dell’Associazione, la cui presidente è la professoressa, è un premio letterario. Un premio “in rosa” rivolto proprio alle scrittrici. Un premio la cui giuria composta da Luisa Ciuni, Emanuela Rosa Clot, Monica Triglia, Elena Mora, Tiziana Ferrario E Paola Dossena (socia cofondatrice dell’Associazione Giuditta), è da mesi al lavoro per leggere, valutare, e infine premiare le migliori opere in concorso. I libri in gara non sono volumi di narrativa, ma biografie, opere di saggistica e mémoires.verranno assegnati due riconoscimenti in denaro di pari grado, il primo a una scrittrice già nota, il secondo a un’esordiente, Oltre a numerosi altri premi e attestati attribuiti a libri in concorso particolarmente apprezzati dalla Giuria. Premio alla carriera a una scrittrice di primo piano,"Questo Premio letterario riveste una particolare importanza – spiega la presidente dell’Associazione,– rappresenta infatti il biglietto da visita con cui ‘Giuditta’ si presenta agli alessandrini. Nelle nostre intenzioni questo evento dovrà essere solo il primo di una serie di appuntamenti attraverso cui, la nostra Associazione si propone di contribuire, nel suo piccolo, al rilancio di una città, la nostra città, che deve tornare a essere centro vitale e pulsante di iniziative anche culturali, attraverso l'organizzazione di convegni, incontri, dibattiti pubblici e mostre. Tengo a precisare che il premio letterario del 6 aprile è stato - non a caso - declinato al femminile perché gli scopi e le finalità dell'Associazione sono principalmente quelli di valorizzare e promuovere, attraverso la cultura, il potenziale delle donne e del mondo giovanile, nell'ambito ovviamente di un disegno progettuale più ampio che non tralasci la considerazione di tutte le componenti della società".L’evento, che si terrà venerdì 6 aprile alle 18 a Palazzo Monferrato (via San Lorenzo 21), con ingresso libero, vuole essere dunque un momento di valorizzazione anche per la città stessa, che ha volentieri accolto e con entusiasmo l’iniziativa. Questa prima edizione del Premio letterario Giuditta ha avuto infatti il riconoscimento e l’adesione di Club di servizio e Istituzioni e si avvale del patrocinio del Comune di Alessandria, della Camera di Commercio, dell’Università del Piemonte Orientale - Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche, economiche sociali, del Soroptimist Club (che premierà con una targa prestigiosa, firmata Vendorafa, una delle finaliste in gara), del Lions Club Alessandria Host, del Lions Club Bosco Marengo Santa Croce, del Lions Club Alessandria Marengo, del Leo Club Alessandria, della Società di Italianistica, dell’Unesco, dell’Università delle tre età, della Fondazione Robotti – Centro studi Monferrini. Inoltre, Bianco Festival della Fotografia sarà presente offrendo il servizio fotografico della cerimonia.Sponsor già ufficiali dell’iniziativa anche Aurora Penne, il Museo della Scrittura, Studio dentistico Canestri, Studio Due, Vendorafa, Forlini - Azienda agricola florovivaistica, Litografia Viscardi, Resicar, Pasticceria Bonadeo, Onoranze funebri Bagliano.