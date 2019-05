Giovani e retrò, oggi è la giornata delle bici

ALESSANDRIA - Il lungo weekend delle biciclette non poteva che aprirsi con la storia di uno che, nelle due ruote, è stato un precursore, Eliso Rivera.Al fondatore de 'La Gazzetta dello sport', che firmava gli articoli come Eliseo delle Roncaglie, e Roncaglie era la borgata di Masio, dove era nato nel 1865, proprio il Comune di Masio ha dedicato un libro, scritto da Claudio Gregori, 'firma' di Gazzetta', e da Bologna, partenza del Giro d'Italia, anche Urbano Cairo, pure lui masiese, presidente di Rcs, ha mandato il suo saluto, il passato, il presente e il futuro della 'rosea' con uomini dalle origini comune.L'appuntamento, per domenica 12 maggio, è con, la prima manifestazione, di Uisp ,al traguardo dall'edizione del quarto di secolo, la seconda di Fiab – Gliamicidelle bici, ormai da qualche anno insieme in una parata che è educazione all'uso delle due ruote, ma anche rispetto delle regole e delle buone prassi, soprattutto il diritto ad una mobilità sostenibile.C'è una terza voce nella mattinata che inizierà, alle 9, al monumento equestre nei giardini pubblici: il, raduno nazionale di biciclette uscite dalla fabbrica del cavalier Giovanni Maino, una idea del giornale Il Piccolo e del Cva, con il sostegno di Camera di Commercio e AcdB Museo. Fortemente voluto da Pierino Barbarino, editore del giornale, che aveva contribuito a realizzare la prima edizione, dal secondo anno porta anche il sui nome, assegnato ad un personaggio che ha un ruolo cruciale nel ciclismo, per passione, competenza, professionalità.L'adesione ai tre eventi è gratuita (solo 3 euro per la copertura assicurativa), per i più piccoli in omaggio una tshirt, il percorso per la prima volta anche al Cristo 'scollinando' il cavalcavia. Una giornata che è parte anche del calendario degli eventi per i 100 anni di Coppi, e, infatti, lo slogan scelto è “Insieme per volare, 100 anni dopo, come l'Airone, pedalando nel futuro.” Fra le novità proprio il Maino Day, che avrà un prologo inserito negli altri due appuntamenti: in coda al gruppo di tutti gli iscritti ci sarà il direttivo del Circolo Velocipedisti alessandrino, altri che vorranno aggiungersi, con le maglie 'ufficiali'.Al traguardo, in Cittadella, intorno alle 11.30, la raccolta delle iscrizioni di tutti (e tutte) coloro che hanno una Maino (ammesse anche altre marche, ma sempre d'epoca), la distribuzione di gadget e la consegna del 'Premio Pierino Barbarino'. Per i più esperti anche la possibilità di partecipare ad una escursione sui bastioni (casco obbligatorio), e merenda per tutti.