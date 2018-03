Fondazione Magellano: tappa ad Alessandria per esplorare il Turismo 4.0

ALESSANDRIA - ‘Esploratori del mondo con le radici ben radicate nella nostra terra’. Lasi definisce così, una squadra di professionisti, amici, colleghi, che insieme lavora per migliorare il territorio in ci viviamo. Non si tratta di sogni ed ambizioni, ma di obiettivi concreti . Insieme , in una sorta di ‘pensatoio’ analizzano problmi, temi e difficoltà, insieme si cercano e confrontano esperienze, idee, modelli dal mondo.la Fondazione, che porta non a caso il nome del famoso esploratore Ferdinando Magellano sarà presente ad Alessandria,per affrontare la tematica riguardante il 'Interverranno all’esplorazione sul tema:, Presidente della Fondazione Magellano,, Presidente del Consorzio Sistema Monferrato,, Presidente di Piemonte Bike,, Musicista Uds Rockband,, A.d. di Vilal Sparina Resort, Paolo Pastorino, Ad Stay Do srls, Luca Tonelli Ad di Ventana Group, Lucio gamba Ad di The Flag . Le conclusioni saranno di Luca Rossi, Consigliere delegato al Turismo della Provincia di Alessandria.