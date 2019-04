Floreale: tutti gi appuntamenti per la X edizione

ALESSANDRIA - Ritorna anche quest’anno la 415° edizione della Fiera di San Giorgio nella sua declinazione Floreale che quest’anno raggiunge la decima edizione con il sottotitolo Vediamoci ai giardini. Sabato e domenica al parco Carrà (all'incrocio tra viale Michel e viale Miite Ignoto) saranno oltre 40 gli espositori provenienti da Piemonte, Liguria, Lombardia e Toscana. I visitatori avranno occasione di ammirare e acquistare direttamente dagli espositori fiori, piante e tutto ciò che può essere funzionale al florovivaismo, passando anche dagli elementi d’arredo per giardini, balconi, terrazzi o gli interni di appartamento.



La kermesse sarà, inoltre, completata ed arricchita da alcune proposte collaterali. Al Giardino Botanico comunale "Dina Bellotti" di via Monteverde verranno promosse sia sabato che domenica una serie di visite guidate speciali. La serata di sabato sarà arricchita, inoltre, dal grande spettacolo pirotecnico organizzato e offerto alla cittadinanza dagli esercenti del Luna-Park.

Domenica sarà possibile effettuare visite guidate alla tenuta ‘La Fornace’ di Maria Teresa Bausone (viale Teresa Michel 52): l’azienda, molto antica, si caratterizza per la presenza della tipica fornace, costruita nell’800 e rimasta un unicum nel circondario. Dalla fornace provengono gran parte dei mattoni che sono serviti per costruire la città di Alessandria. Attualmente le colture praticate all’interno dell’azienda, condotte in alternanza, sono quelle tradizionali: erba medica, cereali, patate, soia. Da alcuni anni, inoltre, è stato impiantato in azienda un bosco con ontani, querce rosse, liriodendri, carpini e molti altri che ha raggiunto, ormai, l’estensione di 3 ettari; il bosco rappresenta uno strumento importante e unico nella zona per l’attività didattica e per l’assorbimento di Co2. Dalle 11 alle 12 e dalle 16 alle 18 il percorso didattico avrà come titolo “Io e l’albero” e si svolgerà lungo un tragitto che interesserà città, campagna e fiume con l’obiettivo di individuare e conoscere gli alberi che si incontreranno. Verranno illustrate le ragioni di una scelta arborea e indicati i primi rudimenti necessari alla corretta coltivazione. Una passeggiata al di là della nuova tangenziale e lungo l’argine porterà in un’area di agricoltura intensiva, tipica della Pianura Padana, dove campi di grano si alternano a campi di mais, di soia, di patate o di erba medica a seconda delle rotazioni annuali per arrivare al fiume Bormida, con le sue rive dense di vegetazione spontanea che nascondono un mondo segreto di flora e fauna. Dopo avere illustrato le specie più significative si ritorna alla cascina dove i bambini, potranno esprimere la loro creatività disegnando e descrivendo le impressioni ricevute.