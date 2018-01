Fibra ottica in città: accordo con il Comune per la rete superveloce

ALESSANDRIA -che consenta ai cittadini di beneficiare di unaè questo l’obiettivo dellacon la città di Alessandria,assicurerà il massimo delle performance nella navigazione web.annunciato giovedì mattina in una conferenza stampa alla presenza, tra gli altri, dele delprevede unper la copertura di oltreche saranno cablate in, ossia fibra fino a casa, attraverso un totale di– ha esordito il Sindaco Cuttica – e questa: è uno dei primi atti amministrativi del 2018, la banda ultra larga è unoAd Alessandriache“I primi cantieri i– ha aggiunto il- poi si estenderanno a molte altre zone più periferiche. Dal punto di vista economico, la fibra ottica Open Fiber è un grande incentivo: nInoltre, grazie a questa opportunità, la maggior parte delle scuole e diversi edifici pubblici avranno una rete ultra veloce”.– ha dichiarato il Regional Manager di Open Fiber per il Piemonte,– con prestazioni non assimilabili alle altre tecnologie., anche perché Alessandria è un altro tassello importante per la società in Piemonte, una regione dove stiamo proponendo un modello molto valido. È un investimento concreto che Open Fiber ha deciso di sostenere e cercheremo di limitare, in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale, ogni tipo di disagio per i cittadini”.Lada Open Fiber con la città piemontese, come previsto dal decreto ministeriale del 2013: ove possibile sarannoper limitare il più possibile gli eventuali disagi per la comunità. Gli scavi saranno effettuati privilegiando modalità innovative sostenibili e a basso impatto ambientale.Open Fiber e l’Amministrazione Comunale hanno concordato, nell’ambito del piano di investimenti previsto per la città,(incluso il Nido comunale Arcobaleno),L’arrivo della fibra ultra veloce Open Fiber ad Alessandria conferma quindi l’impegno della società in Piemonte: oltre a Torino, dove sono state già cablate più di 330mila unità immobiliari, sono stati aperti cantieri anche a Novara, Vercelli e nei comuni della cintura torinese, e nei prossimi mesi il piano si estenderà a molte altre città della Regione. Open Fiber porterà la fibra ottica anche nei piccoli borghi, nelle frazioni e nelle aree sparse del Piemonte comprese nel secondo bando Infratel Italia. L’azienda si è infatti aggiudicata la realizzazione della rete a banda ultra larga nella aree a fallimento di mercato, che rientrano nel cluster C&D: nel piano, che prevede un investimento pubblico di 284 milioni di euro, sono coinvolti 1150 i comuni del Piemonte e 900mila unità abitativeOpen Fiber è un operatore wholesale only:offrendo l’accesso a tutti gli operatori di mercato interessati. L’azienda punta a garantire la copertura delle maggiori città italiane con l’obiettivo di realizzare una rete quanto più pervasiva ed efficiente possibile, che favorisca il recupero di competitività del “sistema Paese” e, in particolare, l'evoluzione verso “Industria 4.0”. Grazie alla fibra ottica Open Fiber case, condomini, scuole, uffici, aziende e strutture della Pubblica Amministrazione velocizzeranno il processo di digitalizzazione, semplificando e migliorando le relazioni fra cittadini e P.A. e aumentando la produttività e la competitività delle imprese.