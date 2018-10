“Un euro per ogni abitante” per la lotta alle zanzare

ALESSANDRIA -E il riferimento è alla, con particolare attenzione alla diffusione del West Nile Virus sul territorio comunale. Ad affrontare il tema è stata la“Come presidente della commissione sono molto soddisfatto di aver analizzato in maniera tecnica, scientifica ed approfondita un problema non secondario per la nostra comunità. È dovere di questa amministrazione premunirsi per tempo,In qualità di presidente di commissione e di capogruppo mi adoperò per tempo per contrastare questo problema socio/sanitario” sono state le parole di Piero Castellano. Sostenendo quindi quello che il presidente del Consiglio comunaleUna questione già affrontata dall'attuale presidente del Consiglio negli anni passati, durante l'amministrazione Rossa, “che però nel 2013 derideva i miei interventi sulla necessità di affrontare il dilagare del West Nile Virus” ha precisato Locci. Che di contro ha avuto come risposta da Enrico Mazzoni una “rinfrescata” alla memoria: “ricordo che si usciva dal periodo del dissesto....dove era necessario tagliare spese....”.Intanto a fare il punto del lavoro svolto questo anno c'erano isi occupano del monitoraggio e dei trattamenti sul territorio comunale e in quei comuni limitrofi che fanno parte del progetto (sono 15 comuni)., veicolati da esseri umani e da zanzare. Assenti invece i casi sui cavalli.Come spiegato da Ipla, “più si espande l'estensione del territorio in cui da aprile si cominciano i trattamenti, più aumenta l'efficacia, che dipende proprio dallo spostamento delle zanzare: la “culex” quella del West Nile Virus si sposta a distanze maggiori, di un km e mezzo a differenza di quella tigre che invece si muove molto meno. “Da riprendere a tambur battente anche gli interventi sui focolai e sui tombini”. Che Ipla assicura essere stati fatti questo anno.