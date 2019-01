Era evaso per andare dalla fidanzata, condannato a quattro anni di carcere

CRONACA - Non era in aula, ieri,, il cittadino colombiano residente a Serravalle, più volte evaso da domiciliari e obbligo di dimora. Secondo l'avvocato della difesa, Silvio Bolloli, si è reso nuovamente irreperibile. L'avvocato, tuttavia, per ottemperare il dovere etico di difesa, lo ha rappresentato durante la lettura di sentenza di condanna. Il pubblico ministero, Luca Regalzi, ha chiesto una pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione. Il tribunale lo ha inveceDue erano le evasioni di cui doveva rispondere. La prima volta,aveva violato la sorveglianza speciale per andareLa seconda volta, più recentemente, aveva lasciato la casa della madre, a Serravalle, dove doveva scontare la pena, pernell'astigiano. In entrambe i casi era stato scoperto e ripreso.In direttissima, la difesa aveva chiesto, ed ottenuto, la misura cautelare dell'obbligo di dimora, ma anche questa è stata disattesa, tanto che di Bolanos si sono perse nuovamente le tracce.