Eliminare il canone sui “dehor”: disparità di trattamento con altre attività?

ALESSANDRIA - Il caso dell'applicazione (o meno) delha fatto scoppiare la polemica. Le prime sorprese e lamentele erano arrivate dal mondo del commercio, quello direttamente interessato, che si è visto arrivare dei bollettini da pagare oltre alla Cosap e ad altre imposte comunali. Questa del “canone non ricognitorio”, cioè per tutti i servizi sopra e sotto suolo è un po' una novità:(approvato ancora dalla giunta Rossa)La scelta dell'amministrazione comunale attuale – che lo considera un “ulteriore canone ingiusto e vessatorio” come è stato definito dall'assessore al Bilancio Cinzia Lumiera – è stata quindi quella di approfondire la materia, con unacomunale e dinon essendo esplicitato chiaramente. Una decisione da prendere per i consiglieri comunali conper il quale l'amministrazione a quel punto valuterà la possibilità di “eventuali rimborsi”.Noi al massimo ci possiamo esprimere sulle modifiche proposte per il 2019” sono state le considerazioni di Giorgio Abonante. Sottoscritte anche daAddirittura la proposta dei 5 Stelle si spinge oltre: “sarebbe da accorpare tutto quello che riguarda il sopra suolo nel Regolamento Cosap e mantenere in questo canone non ricognitorio soltanto il sottosuolo. Sarebbe più chiaro e semplice per tutti”.Una materia “giuridicamente complessa” come è stata definita, sulla quale ci sono pareri e ricorsi contrastanti in molti altri comuni. Ma quello che viene criticato maggiormente dache sono anche quelle che ricavano utili da questi spazi”. Insomma “disparità di trattamento” così facendo. Tra motivazioni che non sembrano convincere e incomprensione per una scelta da far fare al Consiglio comunale, anziché venir presa dalla giunta, i commissari Abonante e Gentiluomo non hanno partecipato al voto del provvedimento durante la commissione.Leggermentenon solo l'da questo canone, “non essendo destinati a vendita”, sembra essere la motivazione (che pagherebbero quindi solo la Cosap, esclusi quelli entro i 30 metri quadri),(comprese edicole e chioschi, ad esempio) e non più una doppia tassazione. Tra le modifiche rientra anche la possibilità di una “maggiore rateizzazione se ci sono tutte le condizioni” per farlo.Modifiche “a favore” anche sul(da 0,20 a 0,006) del coefficiente“Fatico a capire la ratio” è stato il commento dicon tutte le difficoltà di conti e bilancio. Vengono prese in considerazione le esigenze di tutti, ma in un momento in cui non si tiene conto di quelle economico-finanziarie di Palazzo Rosso”.. E la differenza non me la fanno i giostrai. Inoltre c'è chi paga in ritardo perché non può. E quindi è giusto sanzionare ma non chiedendo 2000 se uno non riesce a dare 1000”.“Ritengo che il recupero dell'evasione dovrebbe basarsi su questa logica: una parte va sul bilancio, l'altra si applica come 'premio' per chi si è sempre comportato bene, rispettando scadenze e tasse da pagare”.oggi le stime di"E siamo stati prudenti essendo il primo anno di applicazione" sono state le parole del ragioniere capo, Antonello Paolo Zaccone.