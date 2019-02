“DigitaLife”: il film che racconta come internet ha cambiato la nostra vita

ALESSANDRIA - Il tour diriparte con una marcia in più: il film, diretto dae prodotto da Varese Web con Rai Cinema e Fondazione Ente dello Spettacolo, è stato inserito dall’Ordine dei giornalisti come evento formativo professionale. Dopo le prime proiezioni lungo tutto lo Stivale, DigitaLife riprende il giro d’Italia facendo tappa anche ad Alessandria e con un passaggio immancabile alla Digital Week di Milano.Il film nasce dall’idea di raccontare come internet e il digitale abbiano cambiato la vita di tutti i giorni attraverso oltre 50 storie differenti, scelte tra le centinaia raccolte in quasi due anni di lavorazione. Tra queste, molto spazio è dedicato al mondo del lavoro: l’avvento delle nuove tecnologie ha di fatto cambiato anche il modo di guardare e approcciarsi ad un’occupazione. L’ufficio ormai è ovunque, la possibilità di fare foto, video ed usarli in tempo reale ha modificato in modo radicale, ad esempio, la professione giornalistica. È per questo che l’Ordine dei Giornalisti ha deciso di promuovere la diffusione della pellicola anche tra i professionisti della comunicazione inserendo DigitaLife tra gli eventi utili per la formazione professionale e con i quali è possibile accedere ai crediti.L’appuntamento è previstonella Sala Conferenze dell'Associazione Cultura e Sviluppo in piazza De André. Intervengono, direttore di Varesenews,, protagonista del film e, presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte.DigitaLife nasce dall’idea di raccontare come internet e il digitale abbiano cambiato la vita di tutti i giorni. Lo svelano le oltre 50 storie presenti nel docufilm, scelte tra le centinaia raccolte in quasi due anni di lavorazione. Un racconto collettivo che tocca diversi argomenti: la nascita di internet, la perdita di una persona cara, il mondo del lavoro in evoluzione, la rinascita dopo una crisi, la ricerca di una felicità perduta, la possibilità di socializzare, viaggiare, condividere esperienze ed emozioni. Ma anche il terrorismo, il mondo dell’informazione, il cyberbullismo. Il tutto con una visione di speranza nel futuro. DigitaLife è un film che racconta un mondo fatto di connessioni, condivisioni e vita.La produzione del docufilm ha trovato sostenitori come il Fai - Fondo Ambiente Italia, il Parco Nazionale delle Cinque terre, Terre des Hommes, l’associazione europea delle vie Francigene, l’Ordine dei giornalisti. A cui si sono aggiunti i partner come Sea, Eolo, Coop, Tigros, Elmec informatica, Caffè Chicco d’oro, Habitare, NAU!, Hagam ed Eoipso.Regia: Francesco RaganatoSceneggiatura: Marco Giovannelli, Manuel Sgarella, Francesco RaganatoMusiche Originali: Vittorio CosmaMontaggio: Diego ZucchettoProduzione: Varese Web in collaborazione con Rai Cinema e Fondazione Ente dello SpettacoloNazionalità: ItalianaDurata: 75’Genere: Documentario