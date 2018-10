Da Enaip Alessandria un corso gratuito in logistica

ALESSANDRIA - Nel corso degli ultimi anni il settore della logistica integrata ha acquistato sempre più importanza, trasformandosi in un valore aggiunto aziendale: è la globalizzazione ad aver accelerato l’importanza di avere una logistica sempre più competitiva e funzionale. In quest’ottica, e per soddisfare la sempre più crescente richiesta di personale specializzato,propone il corso diDurante le ore di lezione imparerai a pianificare l’intero processo logistico: saprai recepire i dati, trasformarli in informazioni per poi integrarli con l’uso di appropriati sistemi informativi; saprai farti carico della corretta verifica dell’integrazione dei dati nella rete aziendale, garantendone la sicurezza e l’integrità; potrai infine coordinare i sistemi necessari alla gestione commerciale e alla pianificazione delle reti di trasporto territoriali locali con particolare attenzione al tema della logistica dell’ultimo miglio.Il corso ha una, di cuiAl termine rilascia unPer tutte le informazioni e le pre-iscrizioni: www.enaip.piemonte.it oppure:CSF ALESSANDRIAPiazza S. Maria di Castello 9 – 15121 Alessandria (AL)Tel: 0131.223563E-mail: csf-alessandria@enaip.piemonte.itIl corso è in attesa di approvazione e finanziamento da parte di Regione Piemonte e FSE.