"Culturale": non solo un nuovo logo, ma una nuova "visione" di cultura in città

ALESSANDRIA -Così il sindacoha presentato ilpartecipata del Comune di Alessandria che fa convergere in una nuova immagine “più diretta e accattivante” il nuovo percorso che l'azienda si è data, per valorizzare al meglio le potenzialità artistico-culturali della città e dei suoi beni. Un'azienda che si rifà il look, non solo attraverso un restyling del marchio, ma potenziando l'impegno sui molteplici fronti culturali che già ha in gestione:, ma che parte dall'apertura di tutti i musei con possibilità di visite guidate durante il weekend di San Baudolino per arrivare al periodo pre natalizio con un evento particolare,Entro l'inizio dell'anno nuovo, quindi,ad esempio. Oltre all'apertura anche settimanale che inizierà anche questa ad inizio 2019.che non sta solo nel nuovo logo e marchio di riconoscimento dell'azienda, “ma che ha dietro un percorso di scelte e di input arrivati dall'amministrazione comunale” come precisato dallaUna nuova veste, rivolta totalmente alla cultura, che rappresenta laDa qui la promessa e l'impegno di questa nuova sfida, utilizzata come sottotitolo al nuovo “Culturale”: “la bellezza salverà il mondo” come diceva Dostoevskij. “In tempi duri per la comunità, magari la cultura potrà aiutare a salvarci. E noi ci impegneremo in questo”.Un aiuto in questa azione di promozione della cultura arrivato direttamente dai dipendenti dell'azienda come ha spiegato laGrazie a loro siamo già riusciti a risollevare la biblioteca. Ora ci proviamo su tutta l'offerta formativa e culturale gestita da Costruire Insieme”.Partendo proprio dalla comunicazione e dalla promozione dei servizi:. Un progetto curato dallo studio Franza Fasciolo Design che vuole essere riconoscibile anche al di fuori dei confini territoriali.....e che si impegnerà per diventarlo.