Cooking class “da Masterchef” per 16 giovani diabetici

ALESSANDRIA - “Armati” di grembiuli e strumenti di lavoro professionali, divisi in gruppi e organizzati come in una vera e propria “brigata di cucina”,supportati da altrettanti genitori e familiari, nella giornata di domenica 17 febbraio– che, come un direttore d’orchestra, insieme a 3 studenti di ENAIP, ha saputo far lavorare insieme tutti i partecipanti – i ragazzi sono riusciti aObiettivo della sfida, brillantemente superata, confutare ile dimostrare, al contrario, come sia possibile cucinare piatti in linea con le specifiche esigenze alimentari di chi ha il diabete tipo 1 ma anche pienamente appaganti per la vista e il palato.“Il diabete, come molte malattie del metabolismo e cardiovascolari, oltre che con i farmaci si controlla efficacemente adottando un sano stile di vita, che comprende anche l’alimentazione - spiegano il- La cucina, quindi, può diventare un prezioso strumento di cura e prevenzione. Per trasmettere il messaggio che un corretto regime nutrizionale non va inteso come mera limitazione o rinuncia, abbiamo stilato un decalogo per aiutare i nostri ragazzi a cucinare e mangiare in libertà, anche con il diabete. La prima regola fondamentale è convincersi che l'alimentazione di un paziente affetto da diabete tipo 1 non è diversa da quella di qualsiasi altra persona. È possibile mangiare ciò che più ci piace, ovviamente calcolando la quantità di insulina necessaria, in funzione degli alimenti scelti. Ricordiamoci di comporre piatti equilibrati e completi di tutti i nutrienti, privilegiando verdura e frutta di stagione che, grazie alla fibra, aiutano a contenere il rialzo glicemico dopo il pasto. Sforziamoci di cucinare! Perché cibi sani, semplici e gustosi, si possono preparare anche in 10 minuti”.“L’evento di oggi è il coronamento finale di un percorso di educazione alimentare più articolato che, nell’arco di 5 incontri organizzati tra dicembre e gennaio, ha cercato di insegnare ad alcuni ragazzi affetti da diabete tipo 1 e, nel caso dei bambini, ai loro genitori, come i diversi alimenti incidano sui livelli di zucchero nel sangue e come comporre un pasto ben bilanciato-- In particolare, abbiamo applicato la strategia nutrizionale del Calcolo dei Carboidrati o Counting, che permette di calcolare quanta insulina occorra assumere prima di un pasto, in base al contenuto di carboidrati del pasto stesso. Grazie ad Alberto, nel corso di questa divertente lezione di cucina, abbiamo fatto un ulteriore passo avanti, scoprendo con piccoli ‘segreti da chef’ come realizzare piatti buoni, belli e sani, sia alla portata di tutti. Intendiamo proseguire il percorso intrapreso, organizzando al più presto altri eventi di questo tipo”."Sono entusiasta dell’esperienza di oggi, che è stata unPer quanto mi riguarda, mettermi alla prova nell’ideare e preparare una serie di piatti che fossero gourmet e, al contempo, in linea con determinate indicazioni dietetiche è stata una sfida molto stimolante”.“Siamo lieti di aver sostenuto quest’iniziativa -La nostra è un’azienda giovane e innovativa, attenta alla qualità di vita delle persone con diabete ed agli aspetti che esulano dalla mera terapia. Da sempre, sosteniamo attività educative al fianco di Associazioni che lavorano sull’empowerment delle persone con diabete, affinché diventino protagonisti nella gestione della loro condizione, anche coltivando le proprie passioni, dallo sport alla cucina”.”: mettiti ben in testa che l'alimentazione di un paziente affetto da diabete mellito tipo 1 non è diversa dall'alimentazione di qualsiasi altra persona!Gusta la vita:, ovviamente calcolando la quantità di insulina più adatta per gli alimenti che hai scelto!: ricorda che una dieta equilibrata prevede una quota pari al 55-65% delle Kilocalorie giornaliere fornita dai carboidrati (di cui massimo il 10% da carboidrati semplici), per sostenere le funzioni del nostro sistema nervoso e, quindi, del cervello!: anche per la persona con diabete è importante consumare pasti completi, come ci insegna lo schema del “Piatto Sano” (metà pasto composta da ortaggi e frutta, poco più di un quarto da carboidrati integrali e la restante parte da proteine).: privilegia verdura e frutta di stagione che, grazie alla fibra, aiutano a contenere il rialzo glicemico dopo il pasto e forniscono vitamine e sali minerali per il buon funzionamento dell’organismo!: calcolando la quantità di insulina necessaria, ogni tanto, anche i diabetici possono concedersi il dolce.: prepara tu i tuoi pasti, invece di comprare pietanze già pronte da scaldare; piatti sani, semplici e gustosi, si possono preparare anche in 10 minuti!: usa le spezie, ottime per insaporire e colorare i tuoi piatti, riducendo l'apporto di sale!abbiamo a nostra disposizione un'immensa eredità di sapori caratteristici delle regioni in cui viviamo, sta a noi sfruttarla al meglio!: utilizza metodi di cottura diversi, come al forno o a vapore, che consentono di cucinare piatti gustosi senza l'aggiunta di grassi!