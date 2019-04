Con Shopping Street e Platea Cibis la città è in festa per il ponte del 25 aprile

ALESSANDRIA - Come ormai tradizione da qualche anno la città torna ad ospitare, la manifestazione dedicata alla cucina tradizionale e ai prodotti tipici organizzata da Procom, in collaborazione con il Comune, Anva Confesercenti e T-Event.dalle 10 alle 24 in viale della Repubblica saranno presenti circa 20 operatori con, come ad esempio il Piemonte con agnolotti e salamino di Mandrogne, la Sicilia con pane ca meusa, arancini e cannoli, la Liguria con focaccia genovese, trofie al pesto e pesce fritto, la Puglia con bombette, il Lazio con porchetta e primi piatti romani, l’Abruzzo con arrosticini di pecora e fritti misti, la Sardegna con malloreddus e seadas, le Marche con Scottona Marchigiana. Saranno presenti anche operatori stranieri tra i quali la Spagna con Paella e Sangria, il Belgio con birre artigianali, gli Stati Uniti con hamburger di angus e pulled pork, l’Olanda con patata wist e chips. Durante la manifestazione saranno presenti eventi per allietare il pubblico.