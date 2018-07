Completata la squadra dei direttori all’Asl e all'Azienda Ospedaliera

ALESSANDRIA – Con la nomina di Paola Costanzo e Daniela Kozel in qualità di direttori sanitari e di Luigi Vercellino e Roberta Volpini come direttori amministrativi si è completata la squadra dei direttori all’Azienda Sanitaria Locale e all’Azienda Ospedaliera., classe 1960, medico, specializzata in Medicina Legale, Fisioterapia ed Igiene e Medicina Preventiva, con indirizzo Organizzazione dei Servizi Ospedalieri, ha conseguito il Master di II livello in Risk Management. Ha ricoperto il ruolo di Direttore Sanitario dell’Aso di SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, e vanta numerose pubblicazioni sui temi del rischio clinico e delle infezioni ospedaliere.classe 1971, già Direttore Medico dei Presidi all’Asl di Novara, laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino, specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva. Ha maturato e conseguito competenze specifiche nell’ambito della programmazione e organizzazione dei servizi sanitari, in quello del rischio clinico, oltre ad aver partecipato a numerosi corsi di approfondimento e conferenze, sia in qualità di discente e che di relatrice. Ha al suo attivo pubblicazioni e articoli scientifici., classe 1970, laureato in Economia e Commercio, specializzato in Management per la Sanità presso la Sda Bocconi, ha rivestito l’incarico di Direttore Amministrativo presso l’Asl To1 oltre a numerosi incarichi libero professionali nell’ambito della consulenza gestionale ed operativa. È stato inoltre amministratore delegato e direttore generale di diverse realtà legate al mondo della sanità e dell’assistenza., classe 1967, avvocato, ha maturato esperienza pluriennale come direttore amministrativo in Azienda sanitaria nonché di Estar, l’ente di Supporto Tecnico e Amministrativo per la Regione Toscana che ha come obiettivo la gestione centralizzata e standardizzata di approvvigionamento di beni e servizi, tecnologie dell’informazione e della comunicazione. In tali ambiti ha sviluppato qualificata competenza nel settore amministrativo e legale, con numerose pubblicazioni, attività di formazione, docenza e partecipazione a corsi e conferenze.Nominati dai rispettivi direttori generali,, le direzioni strategiche ora al completo hanno dato avvio alle indicazioni della Regione Piemonte, a partire dal piano di attività per abbattere le liste di attesa.