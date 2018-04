Chiude il seminario di Valmadonna ma riapre in via Inviziati (come collegio universitario)

ALESSANDRIA - Chiude il seminario interdioceasano di Valmadonna, ma apre i collegio universitario. I due fatti non sono collegati tra loro se non perché le due strutture appartengono alla diocesi di Alessandria. Ma le ragioni sono opposte: da una parte calano le vocazioni, dall'altra aumentano le immatricolazioni.Negli ultimi anni i seminaristi sono scesi drasticamente, a tal punto che i vescovi avevano deciso di ottimizzare le risorse e unificare gli insegnamenti 'accorpando' gli aspiranti sacerdoti di cinque diocesi (Acqui, Alessandria, Asti, Casale, Tortona).Nel 2007 nacque il seminario interdiocesano a Valmadonna, con 28 ragazzi. Nell'ultimo anno i seminaristi erano soltanto cinque. “Mi sembra che il problema non sia soltanto dei chiamati al sacerdozio, quanto piuttosto delle nostre chiese tutte”, commenta il vescovo di Alessandria,dalle colonne del settimanale La Voce, “Fatichiamo ad ascoltare. Dunque questo evento drammatico ci apre nuovi orizzonti, quelli dell’ascolto, del ripensamento della nostra pastorale vocazionale, della revisione dei percorsi di formazione al sacerdozio”.Chiusa una porta, come si dice, si apre un portone. È quello del collegio di via Inviziati, che nelle intenzioni diventerà un. Lo conferma lo stesso vescovo, dopo che già i due candidati alla poltrona di rettore dell'Ateneo del Piemonte Orientale () avevano assicurato di voler creare molti più posti letto e strutture ricreative per gli universitari. Uno di questi era stato già individuato nell'edificio diocesano di via Inviziati.Nell'istituto Santa Chiara potrebbero facilmente trovare posto un'ottantina di letti e una mensa per 120 persone. E poi c' è una sala conferenze da duecento posti, una biblioteca e un auditorium da ottanta posti. Le trattative che evidentemente sono più che avviate avrebbero costi contenuti, visto che la struttura è pronta: servono solo alcune migliorie di messa a norma.