Ce.St.In.Geo, da 10 anni lo sguardo attento sul mondo: "Capire prima il mondo oggi"

ALESSANDRIA - Per celebrare il decimo anniversario del Centro Studi Internazionali di Geopolitica e fondato dal prof. Maurizio Primo Carandini nel contesto dei progetti dell’Istituto Comprensivo “Valenza A”, sono 10 gli incontri organizzati, sparsi per tutta la penisola: si terranno presso Alessandria, Brescia, Casale Monferrato, Civitella del Tronto, Roma, San Salvatore Monferrato, Teramo, Torino, Valenza.“Capire il mondo oggi” è il claim scelto per definire le finalità del centro di studi, e si propone di interpretare il presente, offrendo una chiave di lettura per comprendere le scelte degli Stati.Tra le attività previste, vi sono numerose conferenze, tenute da esperti di livello internazionale sulle principali dinamiche geopolitiche contemporanee e sui fenomeni che stanno alterando gli equilibri del sistema internazionale, una mostra fotografica in memoria del giornalista reporter di guerra Mimmo Candito, un evento musicale con ospiti Dado Moroni e Roberto Ranfaldi e iniziative per sostenere le comunità colpite dal terremoto del 2016.Il primo appuntamento sarà venerdì 28 settembre: “Gli Stati Uniti nell’attuale contesto internazionale”, con il professore ordinario dell’università Statale di Milano Alessandro Colombo; si parlerà dell’America internazionale, dei rapporti fra Italia e Cina, della situazione del Giappone.Il Ce.St.In.Geo nasce nell’anno scolastico 2008/2009 su iniziativa del prof. Carandini per avvicinare le scuole secondarie alla geopolitica con una forte sinergia con il mondo accademico; la patnership, ormai decennale, con l’università Cattolica del Sacro Cuore e sotto la direzione scientifica del prof. Redaelli, ha finora indirizzato le sue energie in Piemonte e in Lombardia, con una particolare attenzione all’alessandrino (non a caso la sede si trova presso l’I.C. di Valenza “A”) e riunisce gli Istituti superiori Balbo e Leardi di Casale Monferrato e il Saluzzo-Plana di Alessandria, oltre a molte realtà del nord-ovest; è prevista anche l’inclusione dell’ U.S.R. Abruzzo.Questi istituti sono stati al centro di attività di formazione articolate in due fasi: la prima, rivolta al corpo docenti, e la seconda, pensata per gli studenti più vicini a completare il percorso scolastico.“Sogniamo una scuola migliore, più moderna e al passo coi tempi. Ci piacerebbe svolgere un ruolo durante questo cambiamento.” afferma Fabrizio Manca, Direttore generale U.S.R. Piemonte (Ufficio scolastico piemontese).Alla conferenza stampa di presentazione delle iniziative per il decennale dell'attività sono intervenuti il Presidente della Provincia di Alessandria, Gianfranco Baldi , il Direttore Generale dell’U.S.R. Piemonte, Fabrizio Manca, il Dirigente scolastico del nostro Istituto, Maurizio Primo Carandini, il Vice Sindaco del Comune di Valenza, Costanza Zavanone, il Vice Sindaco di San Salvatore Monf.to, Corrado Tagliabue, l’A.d. Stat Viaggi, Paolo Pia e il Presidente Lions Club di Valenza, Marco Paolo Bocca.