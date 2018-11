Cerchi lavoro? Lo trovi (forse) sui social

ALESSANDRIA – Età media sui 20 anni. Oltresi sono presentati mercoledì scorso nella sede dell'Associazione Cultura e Sviluppo le cui sale erano state prenotate da una catena di abbigliamento sportivo, scarpe da ginnastica delle più note marche e capi di abbigliamento stile streetwear. Il punto venditaquesto il nome del marchio, aprirà a breve in corso Roma.Nata in Germania, la catena ha una decina di negozi in Italia, tra cui Torino, Brescia, Varese.Target giovane, profilo ricercato: giovane, dinamico, friendly.L'annuncio della selezione è apparso sullaSaltando agenzie interinali e di intermediazione.Potenza dei social media. Il sistema è stato già adottato e, a quanto pare, funziona, visto che alla selezione – nonostante l'allerta meteo in corso di mercoledì – si sono presentati numeri da capogiro.“Mi è comparso sulla bacheca di Facebook. Mi sono detto, perchè no?”, dice uno dei candidati, in attesa del colloquio. C'era chi era al primo tentativo, chi ha già un lavoro simile, chi aveva semplicemente voglia di provare. Qualcuno è arrivato accompagnato da mamma o papà, perchè fidarsi dei social ve bene, ma fino ad un certo punto.“Io l'ho visto su Instagram. Mi sembra una bella società, dinamica. Siccome ho un contratto a termine, mi sto guardando in giro”, racconta una ragazza, jeans e giubbotto in perfetto stile streetwear.Nella sala d'attesa scorreva a ripetizione un video promo della società che, in tutto il mondo, ha oltre 150 store. Scorrono immagini dei negozi in Germania, Gran Bretagna, Nord Europa in genere, delle attività sportive e culturali che Snipes sponsorizza.Al primo colloquio c'è stata una scrematura: tutto lo staff, giovane tanto quanto i candidati, ha ascoltato tutti i 170 candidati, fino al tardo pomeriggio. Chi ha passato il primo turno, è stato richiamato direttamente nella stessa serata, per il secondo incontro, che si è tenuto il 1° novembre, in barba alla festività da calendario. Come dire: preparati, ragazzo, non ci sono feste che tengano.