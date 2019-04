Campo di atletica leggera: “uno dei migliori, non solo a livello regionale”

ALESSANDRIA - La promozione, a pieni voti, per il'Atleti azzurri d'Italia' arriva da, presidente dal comitato regionale della(Federazione italiana atletica leggera) che è stata in città, ha visitato il campo ed è diventata una fondamentale alleata, di Comune e società Atletica Alessandria, per questo impianto. “Uno dei migliori, non solo a livello regionale, che, dopo l'ultimo via libera degli omologatori della federazione, può ospitare importanti manifestazioni, anche a livello nazionale”. Dalla presidente Rosy grandi elogi all’amministrazione per la ristrutturazione, “riconoscendo la qualità dell'intervento anche in un periodo in cui non è facile reperire risorse. È nata una collaborazione concreta - sottolinea l’assessore comunale allo sport,– anche mettendoci a disposizione l’attrezzatura per il cronometraggio elettronico, in attesa che possiamo dotare il nostro campo di una autonoma. A Rosy Boaglio dico grazie per aver dedicato grande attenzione ad Alessandria, che potrà ospitare gare importanti già prima dell’estate e altre sono programmate nella seconda parte dell’anno”.Tutto questo è possibile frazie all’impegno dell’, oltre 40 anni di attività e più di 360 soci: la società del capoluogo ha già organizzato un meeting regionale, sabato scorso, premiato dai numeri. “Quasi 400 iscritti - spiega, il presidente, che guida anche il comitato provinciale Fidal - Tanti che abbiamo acceso le luci per completare tutte le gare, ma è stata una grande partenza”. Con una nuova tappa già sabato 6: la prova in pista del campionato italiano assoluto di società di corsa, “articolato in tre gare, la prima di cross a Venaria Reale. L’Italia è divisa in raggruppamenti: il 6 noi ospiteremo Piemonte, Valle d’Aosta , Lombardia, Liguria e Emilia Romagna, in palio anche i titoli regionali sui 10mila metri e quelli per allievi sulla mezzora di corsa”. Al campo ‘Atleti azzurri d’Italia’ in calendario anche campionati regionali di società allievi e allieve, il 4 e 5 maggio, che qualificano per gli italiani, “come Atletica Alessandria abbiamo ambizioni, soprattutto con la squadra femminile”. Il 22 giugno il Trofeo Coni di prove multiple per ragazzi, che selezionerà i migliori per le fasi nazionali. Già programmati anche meeting regionali, il 27 aprile e il 1° giugno.Anche il mondo della scuola, che già utilizza ogni giorno il campo, sarà protagonista attivo in questa programmazione di eventi. “Il 23 maggio ci è stata assegnata finale regionale dei Campionati studenteschi per le scuole superiori, categorie allievi e allieve e junior - spiega, responsabile dell’ufficio sport del Provveditorato – Quellla è anche la data della giornata nazionale contro le mafie, che noi celebreremo con gli studenti in pista”. Al campo anche il 2 giugno per lo ‘Sport Day’, “ nel programma della giornata anche una gara del circuito per esordienti, creato quest'anno e dedicato ai più piccoli - spiega il tecnico provinciale- Una novità di quest'anno, la prima prova a Serravalle, già domenica 7, inserita nella tappa del Trofeo Frigerio di marcia che ha al via i migliori specialisti”.