Borsalino, possibile società di dipendenti? "La produzione deve continuare"

TORINO - Il presidente del Consiglio regionale ha affermato che è necessario riservare la massima attenzione al futuro dei, in maggioranza donne. Per l’assessora al Lavoro Giovanna Pentenro bisognerà mettere in campo tutto ciò che sarà possibile, guardando al prossimoUna delle possibili vie da percorrere quella del, un’operazione di acquisto di unadell’impresa stessa.L’occasione per queste prese di posizione è stato, nell’ambito della campagnaa sostegno dei lavoratori della storica azienda alessandrina produttrice di cappelli. Il segretario generaleha chiesto alla Regione la massima attenzione nel garantire il futuro allo stabilimento, oggi in stato fallimentare nonostante l’elevato numero di commesse.Sono state proiettate alcune interviste ai dipendenti: il sindacato infatti (in collaborazione con Radio Gold), ha realizzatosulle delicate vicende che coinvolgono la fabbrica. Il cappello Borsalino è diventato un’icona grazie soprattutto al cinema: è stato il prediletto del genere noir, che lo ha adottato come elemento distintivo dei suoi codici e in questo modo è entrato rapidamente nell’immaginario collettivo. Nell’epoca d’oro di Hollywood tutti ne indossavano uno.“La Borsalino ha sempre costituito un valore importantissimo per Alessandria, tanto da determinarne anche il suo sviluppo urbanistico. Le sue lavoratrici, le famose ‘borsaline’, hanno rappresentato uno dei primi esempi vincenti di emancipazione femminile nel mondo del lavoro., senza una progettualità e con sempre più attività commerciali che chiudono:ha evidenziato Armosino. Il mito della Borsalino è nato ad Alessandriaun modesto cappellaio che aveva imparato il mestiere a Parigi. Rientrato, in Italia aveva aperto una fabbrica la cui produzione è passata dai 35 esemplari giornalieri ai 2000 di fine secolo e che per oltre 125 anni è rimasta in mano alla stessa famiglia.