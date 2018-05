Blitz in via Dante per arrestare un ricercato per tratta di esseri umani

ALESSANDRIA - E' sospettato di appartenere ad un'organizzazione dedita al alla tratta di esseri umani, e perquesto su di lui pendeva un mandato di cattura europo. Il romeno Marius Precop, 28 anni, è stato arrestato ad Alessandria i carabinieriI militari erano stati avvisati dai colleghi romeni, così dopo dopo brevi ricerche ed appostamenti lo hanno localizzato in un appartamento di via Dante, dove il giovane si era stabilito con i suoi familiari.Nel tardo pomeriggio il blitz: Precop non ha opposto resistenza. Condotto dapprima negli uffici di Piazza Vittorio Veneto per le formalità di rito ha espresso il desiderio di non essere consegnato alla polizia della Romania, come nel suo diritto di cittadino europeo.E' stato così trattenuto in caserma in attesa dell'estradizione.