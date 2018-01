Azzardo ed economia: le tasche dei nostri cittadini bruciate dalle slot

PIEMONTE - L'azzardo brucia l'economia Piemontese. Nel 2016 la cifra giocata dai cittadini piemontesi alle slot machines e nei giochi d'azzardo si aggira intorno ai. Una spesa pro capite che raggiunge circa gli: cioèequivalenti a 521€ mensili a famiglia, 260€ per componente (circa 6256€ l'anno per nucleo famigliare).L'ultima denuncia al riguardo è del, che punta l'attenzione sugli ultimi dati diffusi, assolutamente drammatici."Se si considerano i dati forniti- spiega il gruppo regionale del M5S piemontese - si deduce che’! Nella sola provincia di Alessandria, nel 2016, sono stati giocatidi cui 466.557.509,12 alle slot e alle VLT (videolottery) per una spesaIn realtà ovviamente, perciò un numero minore di persone si trova a giocare cifre ben più alte,. Nel tentativo di porre un freno la Regione Piemonte ha varato a fine 2016 una legge particolarmente restrittiva , in grado di bloccare la possibilità di giocare con facilità specie nel centro città, ma tante realtà più in periferia restano aperte e per chi può accedere al gioco online, da pc a smartphone, la possibilità di rovinarsi non termina mai.Nel 2016 questa è stata situazione dei, monitorata grazie a un'inchiesta del, che ha messo a disposizione un calcolatore in grado di restituire le cifre giocate da ogni comune., nel corso dell'ultimo anno, ha giocato più di 145 milioni di euro in slot e videolottery, grazie agli oltre mille apparecchi presenti in città (vale a dire 11,6 ogni mille abitanti). E' come se ogni singolo alessandrino avesse giocato 1553 euro.la situazione non è molto diversa, considerato che la cifra pro capite è di 1406 euro, frutto di giocate complessive per poco meno di 40 milioni di euro. Ai cittadini hanno giocato nel 2016 circa 1165 euro a testa, ancora una volta un dato non dissimile dai precedenti, sintomo di quanto il problema sia diffuso in tutta la popolazione. Anche in questo caso la cifra complessiva è di poco inferiore ai 40 milioni. Adi cittadini hanno investito 1244 euro a testa (più di 24 milioni di euro complessivi in un anno), a1030 euro (poco meno di 20 milioni in totale), mentre ala cifra è stata addirittura di 1629 euro a persona, per una cifra che supera i 18,5 milioni complessivi. Il dato nettamente peggio fra i centri zona provinciale spetta però a, con poco meno di 3 mila euro pro capite spesi (per la precisione 2984 euro), con una spesa complessiva in città che ha superato gli 81 milioni di euro nel solo 2016.