Atti sessuali in cambio di videogiochi, condannato a 7 anni e mezzo di carcere

CRONACA – Secondo l'accusa aveva "barattato" sesso orale con un minore in cambio del permesso di lasciarlo giocare con i videogiochi. E' stato condannato adi carcere un uomo residente ad Alessandria, Alberto Garcia, accusato diL'episodio si sarebbe consumato nel febbraio del 2017. L'uomo, compagno della madre del piccolo, era solo con il bambino. Stavano guardando la televisione e il piccolo avrebbe espresso il desiderio di poter giocare con videogiochi. In cambio, l'adulto gli avrebbe chiesto una prestazione sessuale. Il giorno successivo il bambino, che frequenta ancora la scuola primaria, ha raccontato quel “gioco” alla maestra, mimando l'atto.Fatto che Garcia, incensurato, ha sempre negato.La sera stessa del racconto del bambino all'insegnante e il conseguente interessamento dell'autorità giudiziaria, la madre del piccolo ha allontanato l'uomo dalla sua abitazione e dalla vita sua e del figlioletto.Il collegio di giudici, presieduto da Aldo Tirone, ascoltate le parti, ha accolto lacondannando il Garcia.Per la difesa, assunta dall'avvocato Vaccaro del foro di Alessandria, i fatti come ricostruiti in aula a resi negli interrogatori e di un incidente probatorio (avvenuto però, sempre secondo la difesa, oltre i termini previsti per legge) non corrispondono al vero. La linea difensiva è stata orientata a dimostrare come il racconto del piccolo potesse essere confuso o distorto. Nonostante la giovanissima età, il bambino sembra avesse accesso ad internet ed avrebbe potuto confondere, ha sostenuto l'avvocato, la realtà con la fantasia, in una sorta di suggestione causata dalle immagini virtuali. Tesi che non è stata accolta dai giudici. La difesa ha annunciato di voler ricorrere in appello dopo la lettura delle motivazioni alla sentenza.