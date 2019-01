Arrestato il giorno di Natale, andrà a processo

CRONACA - Era stato arrestato il giorno di Natale dagli agenti della Polizia della questura di Alessandria per atti persecutori verso la ex, violazione di domicilio, tentato incendio e porto abusivo di coltello. Vincenzo Lo Monaco andrà ora. Dal carcere, dove è rinchiuso dal giorno dell'arresto, si dice dispiaciuto per quanto accaduto e solo ora si sarebbe reso conto delle sue azioni.Non aveva accettato la fine della relazione con la sua ex compagna e la sea di Natale si era presentato sotto casa dei genitori di lei, rivolgendo minacce e frasi ingiuriose. Aveva anche tentato di dare fuoco all'auto del padre della donna.Era stato fermato dagli agenti di polizia che lo avevano bloccato ed accompagnato in carcere. Il 5 marzo comparirà davanti al giudice, assistito dall'avvocato Piero Monti.