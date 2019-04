Apd Rugby: dall'U6 all'U12 al Trofeo di Seregno, l'U14 incassa dalle Province dell'Ovest

RUGBY - Ancora un weekend ricco per l'che nel fine settimana ha schierato tutte le formazioni. I primi a scendere in campo, sabato 27, sono stati i "grandi" dell'che sul campo di casa "Ferrovieri" hanno ospitato l'ottima formazione genovese delleGrande test per i ragazzi diche si sono trovati ad affrontare una squadra matura, fisica e tecnica. Buona la prestazione dei grigi che , nonostante un passivo di 32 punti, riescono a macinare gioco e a portare sul tabellone 40 punti contro i 72 dei liguri. Soddisfazione per il coach e la società, il lavoro continuo di questi ragazzi è ben tangibile e il gruppo saldo e desideroso di continuare compatto.Trasferta brianzola perospiti per il terzo anno consecutivo delper il loro. Grande agonismo per i piccoliNicolò e Luca che, accompagnati dal duoe uniti ai Lyons Piacenza hanno passato una mattinata all'insegna delle mete e dei placcaggi. Medaglia meritata per una straordinaria partecipazione dei due orsacchiotti.Ottima la prestazione dell(accompagnata da), che porta a casa il. Presentii piccoli Ale, Pietro, Edo (che compiva gli anni proprio ieri) e Amir hanno potuto partecipare e vincere soprattutto grazi all'aiuto di tre atleti del Seregno (Mattia, Ga e Noa), che volontariamente hanno voluto essere schierati tra le fila dell'Alessandria Rugby giocando con agonismo anche contro i propri compagni. Finisce con due vittorie nette (conto le due squadre padroni di casa) e un pareggio combattuto (contro i Lyons Piacenza) che portano i piccoli a ricevere il trofeo della categoria.Buona prova anche per l'di Lusci/Righini che con qualche rammarico porta a casa "solo" ladel podio. Vittorie nette contromentre la sconfitta di una sola marcatura controha inficiato il primo posto anche per questi ragazzi che continuano a dimostrare un grande valore nel gruppo.Primo posto e vittorie nette contro Seregno, Lyons Piacenza e Cinisello anche per l'di(foto sotto), coadiuvati dal preparatore tecnicoNulla da fare per gli avversari perché la squadra ha dimostrato di avere potenzialità per fare bene e giocare un gioco corale, veloce e divertente.Grazie a questi piazzamenti per il secondo anno su tre partecipazioni,che va alla società che ottiene il maggio numero di punteggio durante la manifestazione.Archiviato Seregno è già ora per i mini rugbysti di fare laMercoledi 1 maggio, nelle strutture delstorica società italiana, andrà in scena ilche vedrà protagonisti gli Under 8-10-12 dell'Apd Rugby.