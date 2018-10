Alla Giornata dedicata ai dottori di ricerca lo scienziato Marco Bersanelli

ALESSANDRIA –alle 15 nell'aula magna del Dipartimento di Scienze e innovazione tecnologica, (viale Michel 11) laorganizza la dodicesima edizione della. Ospite di queste edizione, durante la quale verranno consegnati i diplomi originali a tutti i neo-dottori di ricerca Upo, sarà il professor, docente di astrofisica all'Università degli Studi di Milano e collaboratore dello Iasf, l'Istituto Nazionale di Astrofisica. Bersanelli terrà un intervento intitolatoLa Scuola di Alta Formazione dell'Università del Piemontre Orientale è oggi diretta da, professore di Chimica organica afferente al Dipartimento di Scienze del farmaco, succeduto nei mesi scorsi al professor Gianni Bona. Insieme al professor Panza interverranno il rettoree il vice-direttore della Saf, il professor, ordinario di Linguistica italiana presso il Dipartimento di Studi umanistici e presidente dell'Accademia della Crusca. Dopo la consegna dei diplomi verranno premiati i migliori diplomati PhD, uno per l'area umanistica e uno per l'area tecnico-scientifica.Oggi la Scuola di Alta Formazione può contare su 4 Corsi di Dottorato attivi presso l'Università del Piemonte Orientale (Chemistry & biology, Istituzioni pubbliche, sociali e culturali: linguaggi, diritto, storia, Scienze e biotecnologie mediche, Global Health, Humanitarian Aid and Disaster Medicine) e su due Corsi di dottorato attivi in consorzio con altri enti (Filosofia, nell’ambito del consorzio di dottorato in Filosofia del Nord Ovest con l’Università di Genova, l’Università di Pavia, l’Università di Torino e Economic Sociology and Labour Studies [in convenzione con l’Università di Milano, l’Università di Milano Bicocca e l’Università di Brescia). In tutto i dottorandi che studiano in questi percorsi accademici di alta formazione sono 113.“Come ogni anno — commenta il professor Claudio Marazzini che modererà gli interventi — la Giornata del dottorato riunisce i giovani dell’Upo che hanno approfondito gli studi con brillanti ricerche nel settore umanistico, così come in quello delle cosiddette 'scienze dure'. Questa volta la relazione avrà per protagonista un astrofisico. Lo studio dell’universo, la ricerca della sua forma, della sua dimensione, della sua origine, si presenta di per sé come impareggiabile occasione di incontro tra le discipline matematiche, la speculazione filosofica e lo slancio della fantasia. La fantasia imprime il movimento, la matematica aiuta a imbrigliare la fantasia incatenandola alla razionalità, la filosofia porta verso risposte globali sui grandi temi che fin dall’antichità hanno appassionato chi amava e ancora oggi ama riflettere sull’universo e sulle leggi che lo governano”.