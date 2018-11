Alessandria perde un altro treno. Il Torino-Lecce cambia stazioni

ALESSANDRIA - Si fa presto a dire collegamenti veloci con Milano, quando in questi giorni le Ferrovie di Stato hanno 'cambiato colore' ad una Freccia - da bianca a rossa - spostandola sui binari dell'Alta Velocità, che di fatto taglia fuori Asti e Alessandria.capogruppo PD in Regione, insieme asegretario provinciale, hanno parlato diche perde il Torino-Lecce, ora trasformato in Torino-Milano-Lecce. "Le scelte commerciali di Trenitalia non sono di competenza dell’amministrazione regionale ma è certo che faremo il possibile per scongiurare l’isolamento di Alessandria e troviamo inaccettabile la decisione di spezzare l’asse Alessandria-Piacenza-Bologna", si lamentano. E di puro calcolo di mercato si tratta, come confermato dalla: "Non era un treno in convenzione con la Regione", spiega una portavoce, "Quindi a totale rischio d'impresa delle Ferrovie che hanno scelto il mercato dell'Alta Velocità. Così si riducono i tempi di percorrenza per la Puglia". Inevitabilmente gli alessandrini dovranno andare in Centrale, "Ma avrebbero più possibilità di orari, invece che uno solo al giorno".I due esponenti politici - in piena campagna elettorale per le regionali - si scagliano sugli avversari: "Dobbiamo rilevare l’immobilismo del centro destra alessandrino che, come i passeggeri in ritardo, si lamenta impotente quando vede le code dei treni andar via".Il senatore LeUha portato la questione in Parlamento, depositando una interrogazione al Ministro Toninelli: "E’ l’ennesima decisione che penalizza Alessandria e l’intera provincia, con una ulteriore perdita di servizi. Chiedo al Governo di intervenire per mantenere per evitare il completo declassamento della stazione ferroviaria di Alessandria”.L’assessore regionale ai trasportiaveva commentato impotente: “Della modifica siamo stati informati solo due giorni fa con una mail per altro generica: la Regione non può intervenire"