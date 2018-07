Alberto Maffiotti spiega come fotografare la luce del Monferrato

ALESSANDRIA – Per l'ultimo appuntamento della stagione deisarà ospite, biologo, presidente del Club per l'Unesco di Vignale Monferrato, fotografo naturalista del club omonimo.L'appuntamento èalle 17.30 nella Biblioteca Disit in viale Michel 11.Alberto Maffiotti guiderà i presenti alla scoperta della luce naturale. Nel quotidiano l’illuminazione artificiale ha trasformato il modo in cui l’occhio vede e si rapporta con lo spazio che lo circonda privandoci della possibilità di percepire la complessa mutevolezza del reale e le sottili sfumature di colore, conferendo ad ogni nostro sguardo un’atmosfera piatta, monotona, glaciale. Con le altre cinque zone riconosciute nelle Langhe e Roero, il Monferrato costituisce il 50° sito italiano Unesco, uno scrigno di ricchezze per il patrimonio naturale, artistico e culturale del Piemonte. Immergersi nel Monferrato vuol dire riscoprire la luce ed il suo modificarsi, ora lento, ora rapido, nel giorno e nelle stagioni: radiose albe su fondo azzurro in inverno, la nebbia nel fondo valle in primavera, i colori dei fiori in estate, le vigne durante la vendemmia, tramonti infuocati dove la luce evapora all’apparire delle prime stelle in autunno. La luce “disegna” profili tra i filari di vite, nei boschi e sulle sommità delle colline dove paesi e villaggi con arditi campanili e castelli svettano nel cielo solcato da rapide nuvole. La luce che si insinua fin nelle profondità delle cavità sotterranee dove si conserva il vino alla luce flebile di candele.