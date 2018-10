Al via la vendita dei biglietti per il Tedx: il tema di quest'anno saranno i nostri sensi

ALESSANDRIA -torna, grazie aformat di fama internazionale pensato per raccogliere più relatori attentamente selezionati che portano il proprio contributo su un argomento specifico.Il, come spiegano gli stessi organitori: "abbiamo scelto come tema centrale i sensi,. Sul tappeto rosso di TEDx Alessandria presenteremo il lavoro e il frutto della ricerca di speaker di esperienza. Performance innovative sconosciute ai più, ma anche esperienze alternative di ciò che si pensa già di conoscere, il tutto legato ai nostri canali della percezione. Il nostro obiettivo, come sempre, sarà quello di creare un evento accessibile a tutti e che possa essere fonte di ispirazione e spunto di riflessione".presso l'associazione Cultura e Sviluppo Alessandria , con unache consentirà didi questa edizione, "conche proporrà un testdrive durante la giornata dell'evento,una degustazione al buio,attività grafica e progetti,attiva con l'interfaccia Coperniko econ uno stand sul bitcoin.e la vendita dei biglietti è già iniziata. Sarà prevista una pausa con buffet di un'ora.Tutte le informazioni dettagliate sono disponibili presso www.tedxalessandria.com Ecco di seguitoABSTRACT - Visual Vernacular, è una extra-lingua dei segni, una forma d’arte teorizzata dall’attore teatrale sordo Bernard Bragg, e che ha avuto un’influenza decisiva sulla poesia, narrazione e vari tipi di performance delle persone sorde. È una tecnica visiva, “visual”, ed è naturalmente legata alla cultura sorda, la cui essenza è proprio la vista; invece l’aggettivo vernacolare, “vernacular”, deriva dal termine “vernacolo”, col quale normalmente si intende un parlato caratteristico di una zona limitata, simile ad un dialetto, ma ancora più specifico.L’intelligenza artificiale: come un computer può imparare a percepire la realtà che ci circonda. In questo talk vedremo quali sono le sfide tecnologiche del futuro che permetteranno ai computer di poter pensare autonomamente ed interagire con il mondo intorno. Oltre agli indubbi vantaggi di questa rivoluzione tencologica vorrei trasmettere quali sono i problemi morali e sociali legati ad essa, a cui oggi ancora non sappiamo dare una risposta.La storia del cibo è una storia di migrazioni. L’idea della tradizione culinaria è un mito fondato su una memoria molto corta. Se si guarda alla provenienza di ogni singolo ingrediente, ogni ricetta, ogni metodo di preparazione, non solo ci si accorge molto in fretta di quanto il mondo sia già interconnesso, ma ci si apre a una nuova visione di dove la cultura del cibo può arrivare in futuro.In molti sono ignari dell’universo di informazioni che ci trasmette il nostro olfatto. Non solo, infatti, il nostro naso è un sensore in grado di dirci degli odori che ci circondano, ma è anche in grado di percepire la familiarità, come un vero e proprio “senso sociale”. Le ricerche svolte in questo campo ci stanno aprendo nuove prospettive nel campo della diagnosi dell’autismo, ma anche sulla consapevolezza delle nostre capacità. Il nostro naso ci dà molte più informazioni di quello che pensiamo.L’integrità psico-fisica del nostro essere è una delle caratteristiche che noi abbiamo, e che riconosciamo negli altri esseri umani, e che ci deriva dalla capacità del nostro organismo di raccogliere e rielaborare sensazioni in maniera coerente. Ma cosa succede quando, per qualche motivo, queste informazioni non riescono ad essere raccolte in maniera corretta? O non riescono ad essere rielaborate? Cosa succede quando i nostri sensi non funzionano come dovrebbero? La scienza medica è testimone quotidiana di questo evento, e ci porta nuove risposte e nuove domande.