“Acqua acida” nella Bormida? “Attendiamo le analisi Arpa”

CRONACA – Non sono ancora stati resi noti iDall'azienda, domenica verso le 21, si è ha attivato il sistema di controllo interno ed è partito il sistema di allerta che ha coinvolto gli enti di controllo, ossia Arpa.Secondo la ricostruzione dell'azienda, una perdita all'impianto ha provocato la fuoriuscita didall'impianto di depurazione. La perdita, sempre secondo l'azienda, sarebbe stata tuttavia circoscritta nei tempi.. Arpa è intervenuta subito dopo per effettuare campionamenti ma i risultati non sono ancora stati resi noti.“Siamo anche noi in attesa di capire l'entità e le modalità dell'incidente”, dice. “A noi risulta che”.Torna sul tema dell'incidente anche il: “In caso di incidente grave, ricordiamo che in provincia di Alessandria ci sono circa 40 siti industriali a rischio elevato, i Vigili del fuoco sarebbero in estrema difficoltà ad affrontare una qualsiasi di queste emergenze sia in termini numerici di operatori sia come formazione sia come attrezzature e mezzi, a mala pena riusciamo a gestire l’ordinario”.Le problematiche portate in prefettura e in provincia a maggio 2018, oltre le promesse ministeriali di aumenti di organico e risorse economiche addirittura con apparizioni in divisa da parte del ministro, non hanno trovato riscontro."Usb dei vigili del fuoco non smetterà mai di chiedere e richiamare alle responsabilità politiche locali e nazionali un cambiamento culturale verso unacon inserimento del corpo nazionale vigile del fuoco fuori dal ministero dell’interno e collocazione presso le dirette dipendenze del consiglio dei ministri-protezione civile di cui, per legge, è colonna portante, con spostamento di risorse economiche da opere pubbliche inutili e dannose per assunzioni, formazione, mezzi e attrezzature”.