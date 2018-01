Accusato di violenza, sequestro e lesioni, a maggio la sentenza

CRONACA – Il pubblico ministeroper sequestro di persona, violenza privata e lesioni ad. Per la difesa è innocente. Ultime battute in tribunale al processo contro Matteo Ieraci, 33 anni di Alessandria.A denunciarlo era stata la ex findanzata, Kristiane Pepaj, 25 anni,. Tutto sarebbe accaduto in una notte, a luglio di quell'anno. Lui la va a prendere e la porta in una zona isolata, le impedisce di uscire dall'auto e la malmena. Il giorno dopo la ragazza va al pronto soccorso, per farsi medicare, e poi a denunciare il fidanzato. Quanto è quanto aveva ricostruito in aula la donna, all'inizio del procedimento giudiziario, nel 2014.Emerge anche che lei, dopo quella notte, cercò più volte Ieraci, che nel frattempo aveva una nuova relazione. Chiamate insistenti per le quali fu lui a denunciare lei, che nel 2016 viene condannata ad una ammenda di 250 euro.L'altro giorno in aula si parlava però dei fatti dei quali deve rispondere l'uomo,ad 1 anni, 4 mesi e 15 giorni di reclusione. Per la difesa, gli avvocati Marco Conti e Giuseppe Cormaio, la denuncia non fu nient'altro che una reazione della donna alla fine della relazione, che non accettava.Il giudice si è preso tempo fino al 28 maggio per decidere se condannare o assolvere l'imputato.