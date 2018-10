Accusata di peculato, il Comune chiede un maxi risarcimento

CRONACA - Il comune di Arquata Scrivia si è costituito parte civile al processo contro l'ex direttrice dell'asilo nido "Morando", Teresa Gandolfo, accusata di peculato per averche frequentavano la struttura. Ieri si è tenuta l'udienza preliminare davanti al tribunale di Alessandria, che si è conclusa con un nulla di fatto. Il giudice avrebbe dovuto infatti decidere se dare il via al processo vero e proprio o accettare la richiesta della difesa del rito abbreviato, condizionato al risarcimento del danno.Ma è proprioche l'udienza si incagliata.L'inchiesta, coordinata dal pubblico Ministero Andrea Zito, si era concentrata sugli anni 2016/2017, arrivando a stabilire un danno pari a circa 85 mila euro.Nel corso dell'udienza preliminare il comune di Arquata, rappresentato dall'avvocato Emiliano Bottazzi, ha presentato una perizia di parte in cui si ipotizzadi centinaia di migliaia di euro, mettendo nel conto anche gli anni precedenti.Dall'inchiesta, partita da una segnalazione ai carabinieri dell'amministrazione comunale, era emerso come la donna, che godeva della stima delle famiglie e dell'ente pubblico, avesse ammesso a frequentare l'asilo unrispetto a quelli previsti dalle liste di iscrizione.Secondo l'amministrazione comunale, tuttavia, la pratica di incassare direttamente le rette, senza poi versarle nelle casse pubbliche, andava avanti da diversi anni. Il danno subito, quindi, secondo palazzo Spinola, sarebbe maggiore.Nel "conto" presentato ieri al giudice l'amministrazione mette ancheacquistata per le cucine dell'asilo ma che sarebbe finita, poi, nella disponibilità di Gandolfo.Alla donna è contestato anchein quanto si sarebbe allontanata dal luogo di lavoro, in orario di ufficio, per recarsi in bar e sale slot della cittadina, essendo affetta da ludopatia. Capo di imputazione di cui la difesa, sostenuta dall'avvocato Lorenzo Repetti,non essendo specificata una data od un orario preciso in cui Gandolfo avrebbe lasciato la struttura.Vista la corposa documentazione presentata dal Comune, la difesa ha chiesto i termini di difesa. L'udienza, sempre in sede preliminare, è stata pertanto rinviata al